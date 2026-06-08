Σταμάτησε το ποδόσφαιρο ο Ντιβόκ Οριγκί (pic)

Ο Ντιβόκ Οριγκί, ανακοίνωσε ότι κρεμάει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια.

Σταμάτησε το ποδόσφαιρο ο Ντιβόκ Οριγκί (pic)
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Ο Ντιβόκ Οριγκί ανακοίνωσε το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας σε ηλικία 31 ετών, βάζοντας τίτλους τέλους σε μια διαδρομή περίπου 15 ετών στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Ο Βέλγος επιθετικός γνωστοποίησε την απόφασή του μέσα από εκτενή ανάρτηση στα social media, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για την πορεία του και όσα πέτυχε στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Στη διάρκεια της καριέρας του φόρεσε τη φανέλα σημαντικών συλλόγων όπως η Λιλ, η Λίβερπουλ, η Βόλφσμπουργκ, η Μίλαν και η Νότιγχαμ Φόρεστ, αφήνοντας το στίγμα του κυρίως στην Premier League με τους «κόκκινους», όπου πανηγύρισε μεγάλους τίτλους και καθοριστικά γκολ. Συνολικά, μαζί με την εθνική Βελγίου, σημείωσε 105 τέρματα.

Η ανάρτηση του Οριγκί

«Ο σκοπός μου στο παιχνίδι ολοκληρώθηκε.

Έζησα τα παιδικά μου όνειρα, έπαιξα στις μεγαλύτερες σκηνές, κέρδισα τα μεγαλύτερα τρόπαια. Ευγνώμων στον Θεό για όλα αυτά.

Σε όλους τους θαυμαστές μου, στα σωματεία, στους συμπαίκτες μου και στην οικογένειά μου: αυτό θα είναι για πάντα δικό μας. Σας ευχαριστώ.

Η αποστολή ολοκληρώθηκε. Τώρα προχωρώ στην επόμενη κλήση μου.

Περισσότερα για το ταξίδι έρχονται.

Με αγάπη, Nτιβόκ Οριγκί».

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