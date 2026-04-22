Παναθηναϊκός: Δεν το... κουνάει ο Ανδρεόπουλος - Ανατροπή δεδομένων και παραμονή του στον πάγκο!
Onsports Team 22 Απριλίου 2026, 14:07
Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος θα παραμείνει τελικά στον πάγκο του Παναθηναϊκού και τη νέα αγωνιστική περίοδο, σε μια εξέλιξη που ανέτρεψε τα μέχρι πρότινος δεδομένα.

Παρότι όλα έδειχναν πως ο κύκλος του Έλληνα προπονητή στην τεχνική ηγεσία του «τριφυλλιού» ολοκληρωνόταν μετά από 12 χρόνια παρουσίας, υπήρξε πλήρης αλλαγή σκηνικού την τελευταία στιγμή.

Οι «πράσινοι» είχαν προχωρήσει ήδη σε συμφωνία σε προφορικό επίπεδο με τον Ιταλό τεχνικό Αντρέα Αναστάζι, προκειμένου να αναλάβει την ομάδα, ωστόσο η συγκεκριμένη συνεργασία δεν θα προχωρήσει.

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού αποφάσισε να καταβάλει τη σχετική ρήτρα του προσυμφώνου και να διατηρήσει τον Ανδρεόπουλο στην τεχνική ηγεσία, με τον ίδιο να συνεχίζει για 13η χρονιά στον πάγκο της ομάδας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχε ήδη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για την ανανέωση της συνεργασίας, με τον σύλλογο να εκτιμά τη στάση και τον χαρακτήρα που έδειξε η ομάδα σε δύσκολες στιγμές της σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός παραμένει στη διεκδίκηση ενός ακόμη πρωταθλήματος, το οποίο θα είναι το πέμπτο με τον Ανδρεόπουλο στον πάγκο, ενώ για την επόμενη χρονιά στόχος είναι και μια σημαντική ευρωπαϊκή πορεία.



