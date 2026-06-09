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Ελβετία: Συναγερμός στο προπονητικό κέντρο λόγω δηλητηριωδών φιδιών (pic)

Σε… αναμμένα κάρβουνα βρίσκονται οι άνθρωποι της Ελβετίας.

Ελβετία: Συναγερμός στο προπονητικό κέντρο λόγω δηλητηριωδών φιδιών (pic)
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Σε… αναμμένα κάρβουνα λίγες μόνο ημέρες πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 βρίσκονται οι άνθρωποι της εθνικής ομάδας της Ελβετίας λόγω εξωαγωνιστικών περιστατικών.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η αποστολή της χώρας αποκάλυψε πως το προπονητικό κέντρο στο οποίο έχει καταλύσει η ομάδα στο Σαν Ντιέγκο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, έχει περιτριγυρισθεί από επικίνδυνα είδη φιδιών!

Συγκεκριμένα, τόσο πίσω από τα δύο γήπεδα ποδοσφαίρου, όσο και πίσω ακριβώς από το γυμναστήριο των αθλητικών εγκαταστάσεων, εμφανίστηκαν φίδια που προκάλεσαν τρόμο και ανησυχία στους ανθρώπους της Ελβετίας.

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Σαν Ντιέγκο, στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν τέσσερα είδη δηλητηριωδών κροταλιών, με πιο συνηθισμένο εκείνο που ονομάζεται Crotalus helleri.

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