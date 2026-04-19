Στίβος: Θετικό ντεμπούτο για τη Στεφανίδη
Onsports Team 19 Απριλίου 2026, 22:30
ΣΠΟΡ

Με 4.37 ξεκίνησε την περίοδο του ανοιχτού στίβου η Κατερίνα Στεφανίδη, στο στο Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνια.

Εκεί αγωνίστηκε και η Ηλιάνα Τριανταφύλλου, η οποία πέρασε τα 4.22. H Ολυμπιονίκης του 2016 δοκίμασε στη συνέχεια στα 4.47, δίχως να τα καταφέρει, ενώ η Τριανταφύλλου επιχείρησε δύο άλματα στα 4.37. Η Στεφανίδη έκανε τέσσερις αγώνες στον κλειστό με καλύτερη επίδοση τα 4.15 στις 20 Φεβρουαρίου.

Ντεμπούτο και για την Σταματία Σκαρβέλη στις ΗΠΑ σε αγώνα στο Γουόλνατ με βολή στα 66.16 στη σφύρα.

Βελτιωμένος ο Γιώργος Φρανκς στα 400 μ. στο Γκέινσβιλ. Τερμάτισε σε 45.64 και έδειξε ότι θα απειλήσει το πανελλήνιο ρεκόρ (45.11) του Δημήτρη Ρέγα που κρατά από το 2006. Στον ίδιο αγώνα, η Αναστασία Ρέτσα πέρασε τα 3.95 στο επί κοντώ, ενώ ο Παύλος Τζαμτζής βελτίωσε κατά τέσσερις πόντους το ατομικό ρεκόρ στη σφύρα με 65.53. Άκυρος ήταν ο Άγγελος Μαντζουράνης.

Στο ύψος ο Αντρέα Μίτα πέρασε τα 2.16 στο Χιούστον.



