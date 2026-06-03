Γιουβέντους: Αποχωρεί ο Βλάχοβιτς - Κινείται για Κολό Μουανί

Ο Ντούσαν Βλάχοβιτς θα αποχωρήσει από την Γιουβέντους στα τέλη Ιουνίου και η «γηραιά κυρία» έχει κυκλώσει ήδη τον αντικαταστάτη του, όπως μεταφέρουν ιταλικά ΜΜΕ. Πρόκειται για τον Γάλλο επιθετικό της Παρί Σεν Ζερμέν, Ραντάλ Κολό Μουανί.

Η αποχώρηση του Βλάχοβιτς

Έπειτα από 4,5 χρόνια παρουσίας στο Τορίνο, ο Ντούσαν Βλάχοβιτς ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την Γιουβέντους.

Οι δύο πλευρές είχαν συνάντηση στα γραφεία του συλλόγου με στόχο να εξετάσουν το ενδεχόμενο ανανέωσης της συνεργασίας τους, ωστόσο δεν βρέθηκε κοινό σημείο επαφής. Έτσι, ο Σέρβος επιθετικός μετρά πλέον αντίστροφα για την αποχώρησή του από τους «μπιανκονέρι» και την αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, ο 26χρονος φορ ζήτησε συμβόλαιο ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, ποσό που η Γιουβέντους δεν ήταν διατεθειμένη να καλύψει. Η οικονομική διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές οδήγησε ουσιαστικά στο οριστικό «διαζύγιο».

Αποφασισμένη να κάνει δικό της τον Κολό Μουανί

Η Γιουβέντους φέρεται αποφασισμένη να εντείνει τις προσπάθειές της για την απόκτηση του Ραντάλ Κολό Μουανί, σύμφωνα με δημοσίευμα της Corriere dello Sport.

Οι «μπιανκονέρι» είχαν κινηθεί για την απόκτηση του Γάλλου επιθετικού και το προηγούμενο καλοκαίρι, ωστόσο η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε λόγω των υψηλών οικονομικών απαιτήσεων της Παρί Σεν Ζερμέν.

Αυτή τη φορά, η διοίκηση της Γιουβέντους εμφανίζεται διατεθειμένη να προχωρήσει πιο αποφασιστικά, με το σχετικό ρεπορτάζ να αναφέρει ότι μπορεί να προσφέρει από 30 έως 35 εκατομμύρια ευρώ για να εξασφαλίσει τα δικαιώματα του 27χρονου φορ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γάλλος επιθετικός είχε αγωνιστεί ξανά στη Γιουβέντους ως δανεικός κατά το δεύτερο μισό της σεζόν 2024-25. Σε 16 επίσημες συμμετοχές σημείωσε 8 γκολ και μοίρασε 1 ασίστ.

Σύμφωνα με τα ιταλικά δημοσιεύματα, ο Κολό Μουανί βλέπει επίσης θετικά το ενδεχόμενο επιστροφής του στη Serie A, γεγονός που ενδέχεται να διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις των δύο συλλόγων το προσεχές διάστημα.