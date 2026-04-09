Volley League Γυναικών: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των τελικών Παναθηναϊκός - ΖΑΟΝ

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα των τελικών της Volley League γυναικών, με τον Παναθηναϊκό και τον ΖΑΟΝ να ετοιμάζονται για τη «μάχη» του τίτλου σε μια σειρά που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Οι «πράσινες», που ολοκλήρωσαν την κανονική περίοδο στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, θα έχουν το πλεονέκτημα της έδρας στους τελικούς, γεγονός που τους δίνει ένα σημαντικό προβάδισμα στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

Ο τίτλος θα κριθεί στις τρεις νίκες, με τις δύο ομάδες να καλούνται να δείξουν σταθερότητα και αντοχή, σε μια σειρά αγώνων που αναμένεται να προσφέρει έντονες συγκινήσεις μέχρι την ανάδειξη της πρωταθλήτριας.

Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ.

Volley League Γυναικών – Τελικοί

Πέμπτη 16 Απριλίου 2026 – Πρώτος αγώνας

Γυμναστήριο Μετς, 19.00: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ζ.Α.Ο.Ν.

Κυριακή 19 Απριλίου 2026 – Δεύτερος αγώνας

Γυμναστήριο Ζηρινείου, 20.30: Ζ.Α.Ο.Ν. – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 – Τρίτος αγώνας

Γυμναστήριο Μετς, 19.00: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ζ.Α.Ο.Ν.

Κυριακή 26 Απριλίου 2026 – Τέταρτος αγώνας (Αν χρειαστεί)

Γυμναστήριο Ζηρινείου, 20.30: Ζ.Α.Ο.Ν. – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Πέμπτη 30 Απριλίου 2026 – Πέμπτος αγώνας (Αν χρειαστεί)

Γυμναστήριο Μετς, 21.00: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ζ.Α.Ο.Ν.