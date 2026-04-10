Ιστιοπλοΐα: Πλησιάζουν το βάθρο οι Ελληνες ιστιοπλόοι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Techno

Instagram

Onsports Team

Οι καιρικές συνθήκες στην Φώκαια της Τουρκίας επέτρεψαν να διεξαχθεί μόλις μία ιστιοδρομία τις δύο τελευταίες ημέρες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της κλάσης Techno και λίγο πριν από το φινάλε, τα πάντα είναι ανοιχτά για τα μετάλλια.

Μετά από επτά κούρσες, οι Ελληνες ιστιοπλόοι αναμένεται να ανέβουν στο βάθρο τουλάχιστον σε τρεις κατηγορίες.

Στα Τ293 ανδρών και σε 56 σκάφη, ο Παναγιώτης Ιωάννου είναι 2ος με 15 βαθμούς και ο Ορέστης Βαλιάδης βρίσκεται στην 5η θέση με 43 βαθμούς. Στις γυναίκες τρέχουν 25 σκάφη και η Άννα Φλουδοπούλου είναι 4η με 31β., ενώ η Ευγενία Γεωργάτου βρίσκεται στην 9η θέση με 57 βαθμούς.

Στα U17 αγοριών αγωνίζονται 52 αθλητές και στα πρώτα 10 σκάφη τα πέντε είναι ελληνικά! Ο Ορέστης Νικόλαος Παλαμίδης είναι 1ος με 28β., ο Φοίβος Κουλαλής 3ος με 38,5 β., ο Σπύρος Μοναστηριώτης 4ος με 40β., ο Αχιλλέας Φίλιππας 7ος με 62β. και ο Ευάγγελος Κυριαζάκος 9ος με 63 βαθμούς. Στην κατηγορία των κοριτσιών, η Κυριακή Ζέρβα είναι 2η με 33β. και η Ευγενία Υβόννη Γεννηματά 10η με 67β. σε σύνολο 39 σκαφών.

Στα U15 αγοριών ο Θωμάς Ιωάννης Βαΐτσης είναι 7ος με 48 βαθμούς μεταξύ 36 αθλητών. Στα κορίτσια η Σοφία Κουντουράκη είναι 11η με 74 βαθμούς μεταξύ 23 σκαφών. Στα U13 τρέχουν 28 σκάφη και η Αντιγόνη Μανίκη είναι 8η με 62 βαθμούς.