Πόλο - Conference Cup γυναικών: Πρώτος και αήττητος στα ημιτελικά ο Πανιώνιος

Με το απόλυτο «3 στα 3» και την πρώτη θέση ολοκλήρωσε ο Πανιώνιος τις υποχρεώσεις του στον Α΄ όμιλο του final-8 του Conference Cup υδατοσφαίρισης γυναικών, το οποίο φιλοξενεί στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Νέας Σμύρνης.

Οι «κυανέρυθρες» ξεπέρασαν με σχετική άνεση (16-11) και το εμπόδιο της ισπανικής Τενερίφε Ετσεϊδε και πλέον περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους στον αυριανό (28/3) ημιτελικό, που θα προκύψει από την απογευματινή (19:45) αναμέτρηση των Χανίων με την ισπανική Σαντ Φελίου.

Ο Πανιώνιος αιφνιδιάστηκε αρχικά και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 και 3-1, αλλά γρήγορα πήρε τα ηνία του αγώνα. Η ισπανική ομάδα αγωνίστηκε χωρίς την τιμωρημένη Αμερικανίδα Μαρίν Ντέμπσεϊ (αποβλήθηκε για βιαιοπραγία στο χθεσινό παιχνίδι με την Ουνιρέα Αλμπα Ιουλία), έχασε στις αρχές της δεύτερης περιόδου και την Τσέχα Ντανιέλα Βομάστκοβα που αποβλήθηκε με αντικατάσταση και δεν βρήκε απαντήσεις στο «κυανέρυθρο» ξέσπασμα. Με ένα επιμέρους σκορ 7-1, η ομάδα της Νέας Σμύρνης ολοκλήρωσε το ημίχρονο προηγούμενη 8-4 και διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα ως το τέλος.

Η Τενερίφε προκρίθηκε ως δεύτερη στα ημιτελικά και θα παίξει αύριο με την ιταλική Κοζέντσα, που έχει ήδη εξασφαλίσει την πρώτη θέση του Β΄ ομίλου.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την τυπικά γηπεδούχο Τενερίφε): 3-3, 1-5, 3-5, 4-3

ΤΕΝΕΡΙΦΕ ΕΤΣΕΪΔΕ (Ενρίκε Κρουθ): Μπέλο, Ρεϊνόσο 1, Μαρτίν 1, Πινάρ, Ροντρίγκεθ 1, Νάγια 2, Μπενασάρ, Ντε Κλερ 2, Μάδρε, Ράμος, Βομάστκοβα, Κόστα, Καμαρένα 4

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Τάσος Παπαναστασίου): Γκανγκλ, Καραγιάννη, Αποστολίδου, Ρακιντζή 2, Πλευρίτου 3, Ξανθοπούλου 1, Παπαναστασίου 3, Πλεμμένου, Χριστοδούλου Αουτ 1, Μπιτσάκου 3, Λαμπροπούλου 1, Ρένερ 2, Κάτσιου, Μοροχλιάδου