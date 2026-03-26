Πόλο: «Αγκαλιά» με την τρίτη θέση η Βουλιαγμένη
Επικράτησε 14-11 επί του Απόλλωνα Σμύρνης, καλύπτοντας την ήττα με 2 γκολ στον πρώτο αγώνα και απέκτησε πλεονέκτημα για την θέση.
Η Βουλιαγμένη νίκησε 14-11 τον Απόλλωνα Σμύρνης και υπερκάλυψε το -2 του πρώτου αγώνα στο Σεράφειο. Έτσι, οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στους 48, όμως ο ΝΟΒ διατηρεί το πλεονέκτημα καθώς κριτήριο είναι οι μεταξύ τους αγώνες.
Τέσσερα γκολ σημείωσε ο Ολλανδός Τε Ρίλε για τη Βουλιαγμένη και τρία ο Καστρινάκης, ενώ για τους φιλοξενούμενους από τρία είχαν Ντάουμπε και Σολανάκης και δύο ο Γαρδίκας.
Οκτάλεπτα: 4-2, 3-3, 4-3, 3-3
Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής:
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/3
Παλ. Φάληρο-Περιστέρι 7-12
ΚΥΡΙΑΚΗ 22/3
Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 15-7
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/3
Βουλιαγμένη-Απόλλων Σμύρνης 14-11
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/4
Νέας Σμύρνης 20:30 Πανιώνιος-Ολυμπιακός
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 20 αγώνες)
ΤΕΡΜ. Β.
Ολυμπιακός 422-145 57 -19αγ.
Παναθηναϊκός 356-167 57
Βουλιαγμένη 330-194 48
Απόλλων Σμύρνης 398-216 48
ΠΑΟΚ 305-263 33
Πανιώνιος 311-261 33 -19αγ.
Παλαιό Φάληρο 199-292 22
Περιστέρι 222-281 21