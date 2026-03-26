Πόλο: «Αγκαλιά» με την τρίτη θέση η Βουλιαγμένη

Επικράτησε 14-11 επί του Απόλλωνα Σμύρνης, καλύπτοντας την ήττα με 2 γκολ στον πρώτο αγώνα και απέκτησε πλεονέκτημα για την θέση.

Η Βουλιαγμένη νίκησε 14-11 τον Απόλλωνα Σμύρνης και υπερκάλυψε το -2 του πρώτου αγώνα στο Σεράφειο. Έτσι, οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στους 48, όμως ο ΝΟΒ διατηρεί το πλεονέκτημα καθώς κριτήριο είναι οι μεταξύ τους αγώνες.

Τέσσερα γκολ σημείωσε ο Ολλανδός Τε Ρίλε για τη Βουλιαγμένη και τρία ο Καστρινάκης, ενώ για τους φιλοξενούμενους από τρία είχαν Ντάουμπε και Σολανάκης και δύο ο Γαρδίκας.

Οκτάλεπτα: 4-2, 3-3, 4-3, 3-3

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής:

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/3

Παλ. Φάληρο-Περιστέρι 7-12

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/3

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 15-7

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/3

Βουλιαγμένη-Απόλλων Σμύρνης 14-11

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/4

Νέας Σμύρνης 20:30 Πανιώνιος-Ολυμπιακός

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 20 αγώνες)

ΤΕΡΜ. Β.

Ολυμπιακός 422-145 57 -19αγ.

Παναθηναϊκός 356-167 57

Βουλιαγμένη 330-194 48

Απόλλων Σμύρνης 398-216 48

ΠΑΟΚ 305-263 33

Πανιώνιος 311-261 33 -19αγ.

Παλαιό Φάληρο 199-292 22

Περιστέρι 222-281 21