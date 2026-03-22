Πόλο: Στο Final 4 του Conference Cup Ανδρών ο Απόλλων Σμύρνης μετά τον Πανιώνιο
Onsports Team 22 Μαρτίου 2026, 13:30
Το «παρών» στο Final 4 του Conference Cup Ανδρών στο πόλο θα δώσει ο Απόλλων Σμύρνης, λίγες ώρες μετά την πρόκριση του Πανιωνίου, το Σάββατο (21/03).

Ο Απόλλων Σμύρνης πανηγύρισε νίκη με 15-10 απέναντι στη Ματαρό στο Σεράφειο Κολυμβητήριο, για την 3η και τελευταία αγωνιστική του Β' προημιτελικού ομίλου, εξασφαλίζοντας το δεύτερο εισιτήριο για το Final-4 του Conference Cup Ανδρών.

Η ομάδα της Ριζούπολης προηγήθηκε από νωρίς, με τον Μπογκντάνοβιτς να σκοράρει στο 6ο λεπτό, ανεβάζοντας τη διαφορά στο +3 και ολοκληρώνοντας το πρώτο οκτάλεπτο στο 5-3. Στο δεύτερο οκτάλεπτο ο Μπογκντάνοβιτς ξανά ανέβασε τη διαφορά στο 7-3, ενώ οι Ισπανοί μείωσαν σε 7-5 λίγα δευτερόλεπτα πριν από το ημίχρονο.

Στην τρίτη περίοδο ο Σέρβος παίκτης έκανε το 13-9 δύο λεπτά πριν από το τέλος, στέλνοντας την ομάδα του στο +4, ενώ στο τέταρτο οκτάλεπτο διαμορφώθηκε το τελικό 15-10. Τα οκτάλεπτα ήταν 5-3, 2-2, 6-4, 2-1.

Στο άλλο ματς του Β' ομίλου, η Μόρναρ Σπλιτ επικράτησε με 20-13 της ιταλικής Ντε Άκερ Τιμ.

Απόλλων Σμύρνης (Τεό Λοράντος): Λιμαράκης, Αλαμάνος 1, Μπογκντάνοβιτς 6, Παππάς, Καπότσης , Λασκαρίδης , Ντάουμπε 6, Ρομπόπουλος, Μυρίλος, Γαρδίκας 1, Αλευρίδης , Σολανάκης 1, Ν. Μητράκης, Γ. Μητράκης

Η τελική βαθολογία (σε 3 αγώνες)

1. Ντε Άκερ Τιμ 6

2. Απόλλων Σμύρνης 6

3. Ματαρό 3

4. Μόρναρ Σπλιτ 3



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Super League: Τι ισχύει για τους παίκτες που είναι στο όριο καρτών ενόψει play offs και play outs
20 λεπτά πριν Super League: Τι ισχύει για τους παίκτες που είναι στο όριο καρτών ενόψει play offs και play outs
ΣΠΟΡ
Πόλο: Στο Final 4 του Conference Cup Ανδρών ο Απόλλων Σμύρνης μετά τον Πανιώνιο
42 λεπτά πριν Πόλο: Στο Final 4 του Conference Cup Ανδρών ο Απόλλων Σμύρνης μετά τον Πανιώνιο
SUPER LEAGUE
Super League: Πού θα δείτε τα ματς της τελευταίας αγωνιστικής - Όλο το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις
1 ώρα πριν Super League: Πού θα δείτε τα ματς της τελευταίας αγωνιστικής - Όλο το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Η Γιουνάιτεντ θέλει Μουζακίτη για αντι-Κασεμίρο
1 ώρα πριν Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Η Γιουνάιτεντ θέλει Μουζακίτη για αντι-Κασεμίρο
Όλες οι ειδήσεις
