Ανδρεόπουλος: «Πολύ σκληρό παιχνίδι, σημαντική η νίκη στο πρώτο ματς»

Οnsports Team

Οι δηλώσεις του Δημήτρη Ανδρεόπουλου μετά το 1-0 που έκανε ο Παναθηναϊκός στην ημιτελική σειρά με τον Ολυμπιακό.

Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στον πρώτο ημιτελικό της Volley League απέναντι στον Ολυμπιακό, ο προπονητής των «πρασίνων», Δημήτρης Ανδρεόπουλος, στάθηκε στη δυσκολία της αναμέτρησης, αλλά και στη σημασία της πρώτης νίκης στη σειρά, αναφερόμενος παράλληλα και στο επερχόμενο Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας.

«Πολύ σκληρό ματς. Ούτε το πρώτο είναι ούτε το τελευταίο, όλη η σειρά θα πάει έτσι. Είναι δύσκολα παιχνίδια απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο. Στο τέλος κάναμε μια ανατροπή και πήραμε την πρώτη νίκη όπως τη θέλαμε. Είναι σημαντική η πρώτη νίκη, άρα πήγαν όλα καλά για εμάς», είπε χαρακτηριστικά ο Έλληνας τεχνικός.

Για το Κύπελλο στη Λάρισα ανέφερε: «Το Κύπελλο είναι κάτι διαφορετικό. Είναι νοκ άουτ και έχει τη δική του δυσκολία. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να προετοιμαστούμε όσο καλύτερα μπορούμε και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».