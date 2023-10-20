Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (20/10)
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (20/10).
Το κλασικό «ντέρμπι» της Euroleague, Παναθηναϊκός - Μακάμπι Τελ Αβίβ, η «μάχη» του Στέφανου Τσιτσιπά απέναντι στον Γιανίκ Χάνφμαν, αλλά και η έναρξη της 8ης αγωνιστικής της Super League με τον αγώνα Λαμία - ΠΑΣ Γιάννινα, ξεχωρίζουν από το τηλεοπτικό πρόγραμμα.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
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ΩΡΑ
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ΚΑΝΑΛΙ
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ΑΓΩΝΑΣ
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ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
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09:00
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COSMOTE SPORT 6 HD
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Φέλιξ Οζέρ- Αλιασίμ - Μάρκος Γκιρόν
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ATP 500 2023
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12:00
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COSMOTE SPORT 6 HD
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Άλεξ ντε Μινόρ - Άσλαν Καράτσεφ
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ATP 500 2023
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14:00
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COSMOTE SPORT 6 HD
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Σίνταρο Μοτσιζούκι - Αλεξέι Πόπιριν
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ATP 500 2023
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18:00
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COSMOTE SPORT 3 HD
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Αλ Τααβούν - Αλ Ίτιχαντ
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Roshn Saudi League 2023-24
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19:30
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Novasports Extra 1
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Αννόβερο – Μαγδεμβούργο
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Bundesliga 2
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20:00
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COSMOTE SPORT 2 HD
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Στέφανος Τσιτσιπάς – Γιανίκ Χάνφμαν
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European Open
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20:00
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Novasports 5HD
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Μονακό - Αλμπα Βερολίνου
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Turkish Airlines EuroLeague
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20:30
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ΑΝΤ1+
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Austin-Circuit of the Americas, Practice 1
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Formula 1
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20:30
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COSMOTE SPORT 2 HD
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ΠΑΣ Λαμία - ΠΑΣ Γιάννινα
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Stoiximan Super League 2023-24
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20:30
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Novasports 2HD
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Αναντολού Εφές – Βαλένθια
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Turkish Airlines EuroLeague
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21:15
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Novasports Prime
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Παναθηναϊκός - Μακάμπι Τελ Αβίβ
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Turkish Airlines EuroLeague
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21:30
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Novasports 3HD
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Ντόρτμουντ - Βέρντερ Βρέμης
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Bundesliga
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21:30
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Novasports Start
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Βίρτους Μπολόνια - Ερυθρός Αστέρας
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Turkish Airlines EuroLeague
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21:30
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Novasports 4HD
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Μπαρτσελόνα - Μπάγερν Μονάχου
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Turkish Airlines EuroLeague
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22:00
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COSMOTE SPORT 7 HD
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Ρόδεραμ – Ίπσουιτς
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Sky Bet EFL Championship 2023-24
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22:00
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Novasports Extra 1
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Χάβρη – Λανς
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Ligue 1
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22:00
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Novasports News
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Εσπανιόλ – Λεγανές
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LaLiga Hypermotion
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22:00
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Novasports 1HD
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Οσασούνα – Γρανάδα
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LaLiga EA Sports
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00:00
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ΑΝΤ1+
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Austin-Circuit of the Americas, Qualifying
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Formula 1
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00:35
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COSMOTE SPORT 5 HD
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Guru by Gryfyn Australian Motorcycle Grand Prix - 3ες Δοκιμές
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Moto3 2023
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01:00
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COSMOTE SPORT 7 HD
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NBA TV 2023-24
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Μπάσκετ
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01:20
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COSMOTE SPORT 5 HD
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Guru by Gryfyn Australian Motorcycle Grand Prix - 3ες Δοκιμές
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Moto2 2023
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02:05
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COSMOTE SPORT 5 HD
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Guru by Gryfyn Australian Motorcycle GP - 2ες Ελεύθερες Δοκιμές
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MotoGP 2023
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02:45
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COSMOTE SPORT 5 HD
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Guru by Gryfyn Australian Motorcycle GP - Κατατακτήριες Δοκιμές
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MotoGP 2023
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03:30
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OPEN Hybrid
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Μπόκα Τζούνιορς - Ουνιόν Σάντα Φε
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Copa de la Liga
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04:00
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COSMOTE SPORT 4 HD
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Λας Βέγκας Έισις - Νιου Γιορκ Λίμπερτι
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WNBA Τελικοί 2023
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04:45
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COSMOTE SPORT 5 HD
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Guru by Gryfyn Australian Motorcycle GP - Κατατακτήριες Δοκιμές
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Moto3 2023
|
05:40
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COSMOTE SPORT 5 HD
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Guru by Gryfyn Australian Motorcycle GP - Κατατακτήριες Δοκιμές
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Moto2 2023
|
06:45
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COSMOTE SPORT 5 HD
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Guru by Gryfyn Australian Motorcycle Grand Prix – Σπριντ
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MotoGP 2023