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Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (20/10)
Onsports Team 20 Οκτωβρίου 2023, 10:00
ΣΠΟΡ

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (20/10)

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (20/10).

Το κλασικό «ντέρμπι» της Euroleague, Παναθηναϊκός - Μακάμπι Τελ Αβίβ, η «μάχη» του Στέφανου Τσιτσιπά απέναντι στον Γιανίκ Χάνφμαν, αλλά και η έναρξη της 8ης αγωνιστικής της Super League με τον αγώνα Λαμία - ΠΑΣ Γιάννινα, ξεχωρίζουν από το τηλεοπτικό πρόγραμμα.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

09:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Φέλιξ Οζέρ- Αλιασίμ - Μάρκος Γκιρόν

ATP 500 2023

12:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Άλεξ ντε Μινόρ - Άσλαν Καράτσεφ

ATP 500 2023

14:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Σίνταρο Μοτσιζούκι - Αλεξέι Πόπιριν

ATP 500 2023

18:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Αλ Τααβούν - Αλ Ίτιχαντ

Roshn Saudi League 2023-24

19:30

Novasports Extra 1

Αννόβερο – Μαγδεμβούργο

Bundesliga 2

20:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Στέφανος Τσιτσιπάς – Γιανίκ Χάνφμαν

European Open

20:00

Novasports 5HD

Μονακό - Αλμπα Βερολίνου

Turkish Airlines EuroLeague

20:30

ΑΝΤ1+

Austin-Circuit of the Americas, Practice 1

Formula 1

20:30

COSMOTE SPORT 2 HD

ΠΑΣ Λαμία - ΠΑΣ Γιάννινα

Stoiximan Super League 2023-24

20:30

Novasports 2HD

Αναντολού Εφές – Βαλένθια

Turkish Airlines EuroLeague

21:15

Novasports Prime

Παναθηναϊκός - Μακάμπι Τελ Αβίβ

Turkish Airlines EuroLeague

21:30

Novasports 3HD

Ντόρτμουντ - Βέρντερ Βρέμης

Bundesliga

21:30

Novasports Start

Βίρτους Μπολόνια - Ερυθρός Αστέρας

Turkish Airlines EuroLeague

21:30

Novasports 4HD

Μπαρτσελόνα - Μπάγερν Μονάχου

Turkish Airlines EuroLeague

22:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Ρόδεραμ – Ίπσουιτς

Sky Bet EFL Championship 2023-24

22:00

Novasports Extra 1

Χάβρη – Λανς

Ligue 1

22:00

Novasports News

Εσπανιόλ – Λεγανές

LaLiga Hypermotion

22:00

Novasports 1HD

Οσασούνα – Γρανάδα

LaLiga EA Sports

00:00

ΑΝΤ1+

Austin-Circuit of the Americas, Qualifying

Formula 1

00:35

COSMOTE SPORT 5 HD

Guru by Gryfyn Australian Motorcycle Grand Prix - 3ες Δοκιμές

Moto3 2023

01:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2023-24

Μπάσκετ

01:20

COSMOTE SPORT 5 HD

Guru by Gryfyn Australian Motorcycle Grand Prix - 3ες Δοκιμές

Moto2 2023

02:05

COSMOTE SPORT 5 HD

Guru by Gryfyn Australian Motorcycle GP - 2ες Ελεύθερες Δοκιμές

MotoGP 2023

02:45

COSMOTE SPORT 5 HD

Guru by Gryfyn Australian Motorcycle GP - Κατατακτήριες Δοκιμές

MotoGP 2023

03:30

OPEN Hybrid

Μπόκα Τζούνιορς - Ουνιόν Σάντα Φε

Copa de la Liga

04:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Λας Βέγκας Έισις - Νιου Γιορκ Λίμπερτι

WNBA Τελικοί 2023

04:45

COSMOTE SPORT 5 HD

Guru by Gryfyn Australian Motorcycle GP - Κατατακτήριες Δοκιμές

Moto3 2023

05:40

COSMOTE SPORT 5 HD

Guru by Gryfyn Australian Motorcycle GP - Κατατακτήριες Δοκιμές

Moto2 2023

06:45

COSMOTE SPORT 5 HD

Guru by Gryfyn Australian Motorcycle Grand Prix – Σπριντ

MotoGP 2023


Ροή ειδήσεων

ΠΕΡΙΕΡΓΑ
3+1 λόγοι για να «παίξεις μπάλα» στις μετακινήσεις σου αυτό το φθινόπωρο
2 λεπτά πριν 3+1 λόγοι για να «παίξεις μπάλα» στις μετακινήσεις σου αυτό το φθινόπωρο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κύπελλο Ελλάδας: Ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός και ΑΕΚ - Άρης στους «16» - Όλα τα ζευγάρια
31 λεπτά πριν Κύπελλο Ελλάδας: Ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός και ΑΕΚ - Άρης στους «16» - Όλα τα ζευγάρια
BET
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59 λεπτά πριν Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και Βet Βuilder από το Πάμε Στοίχημα
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