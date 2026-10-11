Δείτε το μαρκάρισμα του Σάλιακα που οδήγησε στην αποβολή του

Με 10 παίκτες αγωνίζεται ο Ολυμπιακός από το 66ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό έπειτα από την αποβολή του Σάλιακα.

Ο διεθνής δεξιός μπακ στην προσπάθειά του να σταματήσει τον Αντίνο τον σταμάτησε αντικανονικά και αντίκρυσε την δεύτερη κίτρινη κάρτα, με αποτέλεσμα να αποβληθεί.

Ο Σάλιακας είχε δει την πρώτη κίτρινη κάρτα τρία λεπτά νωρίτερα για φάουλ ξανά στον Αντίνο.