Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός : Για χιλιοστά ο Ζότα Σίλβα καλυπτόταν στη φάση του γκολ που πέτυχε ο Παναγιώτης Ρέτσος.

Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ στο 34ο λεπτό του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, χάρη στο γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου.

Η φάση ξεκίνησε από εκτέλεση φάουλ του Κώστα Φορτούνη, με τον Ζότα Σίλβα να έχει συμμετοχή στη φάση και τους «πράσινους» να διαμαρτύρονται για οφσάιντ.

Όπως φάνηκε και στο ημιαυτόματο οφσάιντ, ο Πορτογάλος φορ του Ολυμπιακού καλυπτόταν για... χιλιοστά από τον Ντε Φράι, με το γκολ να μετράει κανονικά.