Live Streaming: Η παρουσίαση των νέων εμφανίσεων του Παναθηναϊκού
Παρακολουθήστε ζωντανά την παρουσίαση των νέων εμφανίσων του «τριφυλλιού».
Ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει τις νέες του εμφανίσεις στο Δημαρχείο της Αθήνας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Το «τριφύλλι» θα έχει την κλασσική πράσινη ως πρώτη, ενώ η άσπρη θα παραμείνει η δεύτερη εμφάνιση. Η τρίτη θα είναι μαύρη, όπως έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια τον κόσμο της η ομάδα.
Παράλληλα θα γίνει η παρουσίαση και του κεντρικού χορηγού που θα μπει και στις τρεις εμφανίσεις της νέας σεζόν.