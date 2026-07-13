Ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει τις νέες του εμφανίσεις στο Δημαρχείο της Αθήνας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Το «τριφύλλι» θα έχει την κλασσική πράσινη ως πρώτη, ενώ η άσπρη θα παραμείνει η δεύτερη εμφάνιση. Η τρίτη θα είναι μαύρη, όπως έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια τον κόσμο της η ομάδα.

Παράλληλα θα γίνει η παρουσίαση και του κεντρικού χορηγού που θα μπει και στις τρεις εμφανίσεις της νέας σεζόν.