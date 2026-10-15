Τέλος ο Λοντίγκιν από τον Βόλο

Μόλις έναν μήνα διήρκεσε η παρουσία του Γιούρι Λοντίγκιν στον Βόλο, καθώς η θεσσαλική ομάδα ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον 36χρονο τερματοφύλακα.

Τέλος ο Λοντίγκιν από τον Βόλο
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Ο Γιούρι Λοντίγκιν πρόλαβε να καταγράψει μόλις δύο συμμετοχές με τη φανέλα του Βόλου στη Super League. Συγκεκριμένα, αγωνίστηκε στην εντός έδρας ήττα με 2-1 από την ΑΕΚ και στην εκτός έδρας ήττα με 3-2 από τον Άρη.

Ο έμπειρος γκολκίπερ είχε αποκτηθεί ως ελεύθερος τον περασμένο Σεπτέμβριο, μετά την αποχώρησή του από τον Λεβαδειακό, ωστόσο η θητεία του στον Βόλο ολοκληρώθηκε πρόωρα. Στο παρελθόν, ο Λοντίγκιν έχει φορέσει, μεταξύ άλλων, τις φανέλες του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της Ξάνθης και του ΠΑΣ Γιάννινα.

Η ανακοίνωση του Βόλου:

«Η ΠΑΕ Βόλος ELABET ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου της με τον Γιούρια Λοντίγκιν, στον οποίο εύχεται καλή συνέχεια».

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