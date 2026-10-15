EUROPA LEAGUE · ΟΦΗ · Ρεν Ρεν - ΟΦΗ: Ο Ναγκιντά «πλήγωσε» τους Κρητικούς (Video) ONSPORTS TEAM 15 Οκτωβρίου 2026, 23:49 BOOKMARK ΣΧΟΛΙΑΣΕ Ο Ναγκιντά με φανταστικό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 της Ρεν κόντρα στον ΟΦΗ. Αποκλειστική προσφορά γνωριμίας από τη Novibet! ΟΦΗ Ρεν-ΟΦΗ Ρεν Βίντεο Γκολ Europa League COMMENTS LATEST NEWS 00:50 EUROPA LEAGUE Κόντης: «Τεράστια χαμένη ευκαιρία, 60-70 λεπτά δεν κινδυνεύαμε με μία πολύ καλή ομάδα» 00:43 EUROPA LEAGUE Φούντας: «Δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι τα τελευταία λεπτά» 00:42 EUROPA LEAGUE Αλγουαθίλ: «Περήφανος για την ομάδα - Κάθε νίκη μας κάνει πιο δυνατούς» 00:35 EUROPA LEAGUE Ρεν - ΟΦΗ: Τα highlights από την ήττα των Κρητικών στο Europa League 00:34 EUROPA LEAGUE Φορτούνης: «Τεράστια νίκη για τον κόσμο μας - Πρώτος στόχος το πρωτάθλημα» 00:33 EUROLEAGUE EuroLeague Βαθμολογία: Υποχώρηση Βαλένθια, πριν τα ματς Παναθηναϊκού AKTOR και Ολυμπιακού 00:27 CONFERENCE LEAGUE Conference League: Η βαθμολογία μετά το τέλος της πρώτης αγωνιστικής - Στην 11η θέση ο Παναθηναϊκός 00:23 EUROPA LEAGUE Τα highlights από το τεράστιο «διπλό» του Ολυμπιακού στη Μασσαλία (vid) 00:20 ΜΠΑΣΚΕΤ «Βόμβα» Γιαννακόπουλου: «Αυτά που έρχονται στον κόσμο του μπάσκετ δεν θα έχουν προηγούμενο» 00:18 EUROPA LEAGUE Έσε: «Ο Ολυμπιακός δείχνει ότι έχει χαρακτήρα - Μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα» 00:10 EUROLEAGUE Ρεάλ Μαδρίτης – Βιλερμπάν 111-92: Νίκη με θέαμα για τη «βασίλισσα» 00:09 EUROPA LEAGUE Europa League: Σκόραρε ο Παυλίδης στη νίκη της Μπενφίκα - «Τεσσάρα» της Μίλαν στην Αυστρία ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ