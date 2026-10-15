· Μπάγερν Μονάχου

Μπάγερν Μονάχου: «Κλείδωσε» η παραμονή του Κέιν έως το 2029

Σε προφορική συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας της με τον Άγγλο επιθετικό ήρθε η γερμανική ομάδα.

Μπάγερν Μονάχου: «Κλείδωσε» η παραμονή του Κέιν έως το 2029
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Μέχρι το καλοκαίρι του 2029 αναμένεται να παραμείνει στην Μπάγερν Μονάχου ο Χάρι Κέιν, καθώς οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε καταρχήν συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας τους.

Ο Άγγλος στράικερ και οι Βαυαροί έχουν συμφωνήσει στους βασικούς όρους του νέου συμβολαίου και πλέον απομένουν οι τελευταίες διαδικαστικές λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Οι άνθρωποι του γερμανικού συλλόγου έχουν ξεκινήσει τη διευθέτηση των απαραίτητων εγγράφων, ώστε να ακολουθήσει η επίσημη ανακοίνωση.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει την πρόθεση της Μπάγερν να διατηρήσει στο ρόστερ της έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της. Ο Κέιν αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς στην επιθετική λειτουργία της ομάδας και η επικείμενη ανανέωση αναμένεται να εξασφαλίσει τη συνέχιση της κοινής τους πορείας για αρκετά ακόμη χρόνια.

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