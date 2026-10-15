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Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 88-91: «Απόδραση» με «διπλό» για τους Ισραηλινούς

Η ομάδα του Κάτας ήταν ανώτερη και ψυχραιμότερη τις κρίσιμες στιγμές, φτάνοντας στη 2η νίκη της στη διοργάνωση – Δεύτερη σερί ήττα εντός έδρας για τη Βαλένθια. 

Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 88-91: «Απόδραση» με «διπλό» για τους Ισραηλινούς
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Με εξαιρετική εμφάνιση στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, η Μακάμπι άντεξε στη «Roig Arena» και έφτασε σε μια σπουδαία νίκη στο «σπίτι» της Βαλένθια με 91-88.

Οι Ισραηλινοί πήραν τη 2η νίκη τους και έχουν ρεκόρ 2-4, ενώ η Βαλένθια έχασε δεύτερο σερί ματς και υποχώρησε στο 4-2.

Ο Κλαρκ με 17 ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Σόρκιν να ακολουθεί έχοντας 16. Στους 14 ο Μπρίσετ και 12 ο Χόαρντ. Από τους ηττημένους, Μπρουκς και Κορμπαλάν από 14.

Η αναμέτρηση άρχισε με την Μακάμπι να κρατά προβάδισμα στο ματς και να μην επιτρέπει στη Βαλένθια να ξεφύγει σε κανένα σημείο της. Το παιχνίδι ήταν πραγματικό ντέρμπι και στα τελευταία του λεπτά κρίθηκαν τα πάντα.

Περίπου 2,5 πριν το τέλος, οι γηπεδούχοι ήταν μπροστά 85-83. Η ομάδα του Τελ Αβίβ «απάντησε» με σερί 0-8 και έκανε το 85-91 στα 31’’ για το τέλος. Ο Μπρουκς με τρίποντο μείωσε σε 88-91 στα 20’’. Ακολούθησαν λάθη για τους φιλοξενούμενους και αστοχία για τους γηπεδούχους, με τον Μπρουκς να χάνει το τελευταίο σουτ για την ισοφάριση. Έτσι το σκορ δεν άλλαξε.

Τα στατιστικά του αγώνα.

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Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 88-91: «Απόδραση» με «διπλό» για τους Ισραηλινούς

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