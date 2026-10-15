Αρμάνι Μιλάνο – Ντουμπάι 97-101: Δυσκολότερα απ’ όσο θα έπρεπε

Η Ντουμπάι BC έφυγε νικήτρια από το Μιλάνο με 101-97 επί της Αρμάνι. Η ομάδα των Εμιράτων ήταν σαφώς ανώτερη για τουλάχιστον 30 λεπτά, έδειξε να χαλαρώνει στην τέταρτη περίοδο και οι Ιταλοί πλησίασαν. Χωρίς ουσιαστικά να απειλήσουν για τη νίκη, καθώς όταν η διαφορά πήγε στο καλάθι, δεν υπήρχε χρόνος.

Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ έχει πλέον ρεκόρ 4-2, ενώ η Αρμάνι Μιλάνο υποχώρησε στο 1-5.

Ο Μπέικον ήταν εκπληκτικός με 29 πόντους και 6/6 τρίποντα. Ο Καμπενγκέλε με 18 ακολούθησε, ενώ 14 είχε ο Μπλόσομγκεϊμ. Ο Μάθιους με 21 και ο Ράιτ με 16 ήταν οι κορυφαίοι των ηττημένων.

Τα στατιστικά της αναμέτρησης.