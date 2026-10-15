· Αρμάνι Τζινς Μιλάνο · Ντουμπάι

Αρμάνι Μιλάνο – Ντουμπάι 97-101: Δυσκολότερα απ’ όσο θα έπρεπε

Η ομάδα των Εμιράτων ήταν ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του ματς, οι Ιταλοί έκαναν αντεπίθεση στο τέλος, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. 

Αρμάνι Μιλάνο – Ντουμπάι 97-101: Δυσκολότερα απ’ όσο θα έπρεπε
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ντουμπάι BC έφυγε νικήτρια από το Μιλάνο με 101-97 επί της Αρμάνι. Η ομάδα των Εμιράτων ήταν σαφώς ανώτερη για τουλάχιστον 30 λεπτά, έδειξε να χαλαρώνει στην τέταρτη περίοδο και οι Ιταλοί πλησίασαν. Χωρίς ουσιαστικά να απειλήσουν για τη νίκη, καθώς όταν η διαφορά πήγε στο καλάθι, δεν υπήρχε χρόνος.

Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ έχει πλέον ρεκόρ 4-2, ενώ η Αρμάνι Μιλάνο υποχώρησε στο 1-5.

Ο Μπέικον ήταν εκπληκτικός με 29 πόντους και 6/6 τρίποντα. Ο Καμπενγκέλε με 18 ακολούθησε, ενώ 14 είχε ο Μπλόσομγκεϊμ. Ο Μάθιους με 21 και ο Ράιτ με 16 ήταν οι κορυφαίοι των ηττημένων.

Τα στατιστικά της αναμέτρησης.

COMMENTS
LATEST NEWS
00:50 EUROPA LEAGUE

Κόντης: «Τεράστια χαμένη ευκαιρία, 60-70 λεπτά δεν κινδυνεύαμε με μία πολύ καλή ομάδα»

00:43 EUROPA LEAGUE

Φούντας: «Δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι τα τελευταία λεπτά»

00:42 EUROPA LEAGUE

Αλγουαθίλ: «Περήφανος για την ομάδα - Κάθε νίκη μας κάνει πιο δυνατούς»

00:35 EUROPA LEAGUE

Ρεν - ΟΦΗ: Τα highlights από την ήττα των Κρητικών στο Europa League

00:34 EUROPA LEAGUE

Φορτούνης: «Τεράστια νίκη για τον κόσμο μας - Πρώτος στόχος το πρωτάθλημα»

00:33 EUROLEAGUE

EuroLeague Βαθμολογία: Υποχώρηση Βαλένθια, πριν τα ματς Παναθηναϊκού AKTOR και Ολυμπιακού

00:27 CONFERENCE LEAGUE

Conference League: Η βαθμολογία μετά το τέλος της πρώτης αγωνιστικής - Στην 11η θέση ο Παναθηναϊκός

00:23 EUROPA LEAGUE

Τα highlights από το τεράστιο «διπλό» του Ολυμπιακού στη Μασσαλία (vid)

00:20 ΜΠΑΣΚΕΤ

«Βόμβα» Γιαννακόπουλου: «Αυτά που έρχονται στον κόσμο του μπάσκετ δεν θα έχουν προηγούμενο»

00:18 EUROPA LEAGUE

Έσε: «Ο Ολυμπιακός δείχνει ότι έχει χαρακτήρα - Μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα»

00:10 EUROLEAGUE

Ρεάλ Μαδρίτης – Βιλερμπάν 111-92: Νίκη με θέαμα για τη «βασίλισσα»

00:09 EUROPA LEAGUE

Europa League: Σκόραρε ο Παυλίδης στη νίκη της Μπενφίκα - «Τεσσάρα» της Μίλαν στην Αυστρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας