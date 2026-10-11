Παναθηναϊκός: Το πλάνο του Νίστρουπ για το πρώτο ντέρμπι της σεζόν με τον Ολυμπιακό

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το πρώτο ντέρμπι της σεζόν απέναντι στον Ολυμπιακό (11/10, 21:00, Magenta Sport 1 League), με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να καταστρώνει τα πλάνα του με ξεκάθαρο στόχο την κατάκτηση της νίκης στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Δανός τεχνικός δεν προτίθεται να παρεκκλίνει από τη βασική αγωνιστική φιλοσοφία του, επιδιώκοντας να διατηρήσει τον έλεγχο του ρυθμού και να επιβάλει τα δικά του δεδομένα στο παιχνίδι.

Το γεγονός ότι πρόκειται για ντέρμπι δεν αναμένεται να αλλάξει τη γενικότερη προσέγγισή του, με τον προπονητή του «τριφυλλιού» να έχει ως προτεραιότητα την ισορροπία μεταξύ των δύο γραμμών και την αποτελεσματική λειτουργία της ομάδας, τόσο με την μπάλα, όσο και χωρίς αυτήν.

Ο σχηματισμός και η πιθανή ενδεκάδα

Το 4-2-3-1 συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να αποτελέσει τη διάταξη με την οποία θα παραταχθούν οι «πράσινοι» στο Φάληρο.

Ο Νίστρουπ φαίνεται να προσανατολίζεται σε ένα σχήμα που θα προσφέρει ισορροπία στη μεσαία γραμμή, δημιουργικές λύσεις πίσω από τον επιθετικό και ταυτόχρονα τη δυνατότητα να ελέγξει τον ρυθμό του αγώνα.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρεθεί ο Πένια, με τους Κυριακόπουλο και Καλάμπρια στα άκρα της άμυνας, ενώ το δίδυμο των Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν προορίζεται για το κέντρο της οπισθοφυλακής. Στη μεσαία γραμμή, οι Κάνγκουα και Καμαρά αναμένεται να αναλάβουν σημαντικό ρόλο, με τον Ουναΐ να έχει προβάδισμα για τη θέση πίσω από τον κεντρικό επιθετικό.

Οι Ταμπόρδα και Αντίνο αποτελούν τις επιλογές για τις θέσεις πίσω από την κορυφή και στα άκρα της επίθεσης, με τον Τετέι να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για να βρεθεί στην «αιχμή» του δόρατος.

Το εναλλακτικό σενάριο με Ντέσερς

Το ενδεχόμενο αλλαγής σχηματισμού και χρησιμοποίησης του 4-4-2 παραμένει στο τραπέζι, ωστόσο συγκεντρώνει αρκετές λιγότερες πιθανότητες. Σε αυτή την περίπτωση, ο Ντέσερς θα αποτελέσει μία από τις επιθετικές επιλογές, όμως με τα μέχρι τώρα δεδομένα ο Τετέι έχει το προβάδισμα για τη θέση του βασικού φορ.

Ο Νίστρουπ καλείται να αποφασίσει ποια προσέγγιση εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες της αναμέτρησης, έχοντας ως βασικό ζητούμενο να διατηρήσει τις αποστάσεις μεταξύ των γραμμών και να αποφύγει την απώλεια της αγωνιστικής ισορροπίας.

Παράλληλα, η εξέλιξη του ντέρμπι θα παίξει τον δικό της ρόλο, καθώς ο Δανός τεχνικός είναι έτοιμος να προσαρμόσει το πλάνο του ανάλογα με τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν στον αγωνιστικό χώρο.

Με τον Λιβάι Γκαρσία στην αποστολή

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι συμπεριλήφθηκε και ο Λιβάι Γκαρσία. Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι έχει ξεπεράσει τη θλάση που τον ταλαιπωρούσε, με τον Νίστρουπ να τον υπολογίζει πλέον για την αναμέτρηση στο Φάληρο.

Η παρουσία του στην αποστολή προσφέρει μία επιπλέον επιλογή στον Δανό προπονητή ενόψει ενός αγώνα με ιδιαίτερη σημασία για τους «πράσινους».

Σε κάθε περίπτωση, ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν με τον Ολυμπιακό έχοντας ως μοναδικό στόχο τη νίκη, με τον Νίστρουπ να ποντάρει στην εφαρμογή του αγωνιστικού του σχεδίου, στον έλεγχο του ρυθμού και στην ισορροπία που θέλει να παρουσιάσει η ομάδα του στο γήπεδο.