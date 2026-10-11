Εθνικός – Γλυφάδα 20-5: Θρίαμβος και πρόκριση στους «16» του Champions League πόλο γυναικών

Η ομάδα του Ορέστη Σαλάχα κυριάρχησε στον ελληνικό «εμφύλιο», επικρατώντας με 20-5 στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική του β’ προκριματικού γύρου, το οποίο ολοκλήρωσε με «3 στα 3».

Μετά τις νίκες απέναντι στη Νανσί και την Καταλούνια, ο Εθνικός επικράτησε και στον ελληνικό «εμφύλιο», εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση και την πρόκριση στην επόμενη φάση χωρίς ήττα. Αντίθετα, η Γλυφάδα δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τους «16» του Champions League και θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία στους ομίλους του Euro Cup.

Η κλήρωση για τη φάση των ομίλων του Champions League είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα (12/10), ενώ αυτή του Euro Cup θα πραγματοποιηθεί στις 2 Νοεμβρίου.

Οι δύο ελληνικές ομάδες θα συναντηθούν ξανά την ερχόμενη Τετάρτη (14/10, 21:30), αυτή τη φορά στο κολυμβητήριο της Γλυφάδας, για το ντέρμπι που θα ολοκληρώσει την 3η αγωνιστική της Waterpolo League γυναικών.