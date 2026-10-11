Super League 2: Ντέρμπι Μαρκό - ΑΕΛ για την κορυφή

Η Μαρκό υποδέχεται την ΑΕΛ την Κυριακή (11/10), στο παιχνίδι που ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Super League 2. 

Super League 2: Ντέρμπι Μαρκό - ΑΕΛ για την κορυφή
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Τα βλέμματα στρέφονται την Κυριακή (11/10) στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου, όπου η Μαρκό φιλοξενεί την ΑΕΛ σε ένα ντέρμπι με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία για την 6η αγωνιστική της Super League 2.

Η ομάδα των Μεσογείων έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, μετρώντας πέντε νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Με το απόλυτο των 15 βαθμών, η Μαρκό έχει ήδη δείξει ότι μπορεί να αποτελέσει έναν από τους βασικούς διεκδικητές της ανόδου. Παράλληλα, η αναμέτρηση με την ΑΕΛ θα έχει ξεχωριστό χαρακτήρα, καθώς θα είναι η πρώτη φετινή εμφάνιση της ομάδας στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου.

Απέναντί της θα βρεθεί μια ΑΕΛ που παραμένει αήττητη και θέλει να συνεχίσει την προσπάθειά της για μια θέση στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι Θεσσαλοί αξιοποίησαν τις απώλειες βαθμών των υπόλοιπων ομάδων που διεκδικούν την άνοδο και προέρχονται από την ισοπαλία με 2-2 απέναντι στη Νίκη Βόλου στο «Π. Μαγουλάς».

Για την ομάδα της Λάρισας, το παιχνίδι στο Μαρκόπουλο αποτελεί τη δεύτερη διαδοχική εκτός έδρας δοκιμασία. Στόχος της είναι να διευρύνει το αήττητο σερί της και να επιβεβαιώσει ότι, παρά τον καθυστερημένο σχεδιασμό της, μπορεί να παραμείνει σε τροχιά πρωταγωνιστικού ρόλου.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Super League 2:

Σάββατο 10 Οκτωβρίου

  • Πανσερραϊκός - Νέστος Χρυσούπολης 2-1
  • Athens Kallithea - Πανθρακικός 1-0

Κυριακή 11 Οκτωβρίου

  • 13:00: Ελλάς Σύρου - Νίκη Βόλου (YouTube SL2, Γήπεδο Ερμούπολης)
  • 14:45: Μαρκό - ΑΕΛ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου)
  • 15:00: Αναγέννηση Καρδίτσας - Ζάκυνθος (Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας)
  • 15:00: Απόλλων Καλαμαριάς - Πύργος (Γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς)
  • 18:00: Ολυμπιακός Β - Αστέρας AKTOR Β (Εγκαταστάσεις Ρέντη)

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου

  • 14:45: Πανιώνιος - ΠΑΟΚ Β (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Γήπεδο Πανιωνίου)
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