Ηρακλής - Λεβαδειακός: Επιστροφή στο Καυτανζόγλειο με στόχο τη νίκη - Η ώρα και το κανάλι

Ο Ηρακλής επιστρέφει στο «Καυτανζόγλειο» για πρώτη φορά μετά την επάνοδό του στη μεγάλη κατηγορία, υποδεχόμενος τον Λεβαδειακό (11/10, 17:00, ΣΚΑΪ) στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Οι «κυανόλευκοι» θέλουν να συνδυάσουν την επιστροφή στη φυσική τους έδρα με ένα θετικό αποτέλεσμα, απέναντι σε έναν αντίπαλο που αναζητά βαθμούς για να ξεφύγει από τις τελευταίες θέσεις.

Η ομάδα του Βάλτερ Ματσάρι προέρχεται από τη «λευκή» ισοπαλία (0-0) στο ντέρμπι με τον Άρη και βρίσκεται στην 8η θέση με έξι βαθμούς. Ο Ιταλός τεχνικός δεν υπολογίζει στους Μπαρσένας, Παναγιωτίδη και Γιαννούτσο, ενώ έχει στη διάθεσή του τους Ρίος, Σίλβα, Λαουρίτσεν και Ζούλεβιτς.

Από την άλλη, ο Λεβαδειακός γνώρισε την ήττα με 1-0 από τον Ολυμπιακό, παρά την προσπάθειά του, και παραμένει προτελευταίος με μόλις έναν βαθμό.

Ο Ηλίας Χαραλάμπους αξιοποίησε τη διακοπή για να δουλέψει με την ομάδα του, ενσωματώνοντας παράλληλα τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, Ελνένι και Τσιλιγγίρη.