Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Πού θα δείτε το ντέρμπι και τα υπόλοιπα ματς της Super League

Το απόλυτο ντέρμπι του ελληνικού ποδοσφαίρου, η «μητέρα των μαχών» του ελληνικού αθλητισμού, το ντέρμπι «αιωνίων» ή απλά το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός είναι προ των πυλών. Το βράδυ της Κυριακής (11/10) στις 21:00 το «Γ. Καραϊσκάκης» θα φιλοξενήσει την πρώτη «μάχη» των δύο κορυφαίων συλλόγων της χώρας.

Το ντέρμπι αποκτά ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε ακόμη στα πρώτα στάδια της σεζόν. Οι «πράσινοι» βρίσκονται στο +5 από τους Πειραιώτες, οι οποίοι αναζητούν το τρίποντο που θα τους επιτρέψει να μειώσουν την απόσταση από την κορυφή στους δύο βαθμούς. Από την άλλη πλευρά, μια νίκη του Παναθηναϊκού θα εκτόξευε τη διαφορά στο +8, προσφέροντάς του σημαντικό προβάδισμα έναντι ενός από τους βασικούς ανταγωνιστές του.

Ο Ολυμπιακός καλείται, να αξιοποιήσει και το πλεονέκτημα της έδρας του. Το «Γ. Καραϊσκάκης» αναμένεται κατάμεστο, καθώς τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί, με τους φίλους των «ερυθρόλευκων» να ετοιμάζονται να δώσουν ξεχωριστό χρώμα στην αναμέτρηση.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι αποτελεί το πρώτο από τα τουλάχιστον πέντε ντέρμπι ανάμεσα στους δύο «αιώνιους» που προβλέπεται να διεξαχθούν μέσα στη σεζόν. Οι δύο ομάδες θα συναντηθούν δύο φορές στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και άλλες δύο στα playoffs, εφόσον δεν υπάρξει κάποια μεγάλη έκπληξη που θα αφήσει μία από τις δύο εκτός πρώτης τετράδας. Παράλληλα, είναι ήδη προγραμματισμένη η μεταξύ τους αναμέτρηση στη League Phase του Κυπέλλου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Φάληρο.

Στη βαθμολογία, ο Παναθηναϊκός έχει συγκεντρώσει 15 βαθμούς, με την ΑΕΚ να βρίσκεται πλέον έναν βαθμό πίσω του, έχοντας όμως παιχνίδι περισσότερο. Τυχόν απώλεια των «πράσινων» θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει 12 βαθμούς και υποδέχεται την Καλαμάτα τη Δευτέρα (12/10). Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στους 10 βαθμούς και θέλει τη νίκη στο ντέρμπι, προκειμένου να βελτιώσει τη θέση του στην κατάταξη.

Η σέντρα στο ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός έχει οριστεί για το βράδυ της Κυριακής (11/10) στις 21:00. Η περιγραφή του αγώνα θα γίνει από το Games Zone του Onsports, ενώ τηλεοπτικά, το ματς θα καλυφθεί από το Magenta Sport 1 League.

Συνοπτικά, οι μεταδόσεις της ημέρας στην Super League:

17:00 Κηφισιά - Παναιτωλικός (Magenta Sport 1 League)

17:00 Ηρακλής - Λεβαδειακός (ΣΚΑΪ)

19:00 Άρης - Βόλος (Novasports Prime)

21:00 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (Magenta Sport 1 League)