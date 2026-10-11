Κηφισιά: Με Βαν Άιμα κόντρα στον Παναιτωλικό

Έτοιμη για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης», για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League είναι η Κηφισιά. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο θέλει να δώσει συνέχεια στη νίκη της προηγούμενης αγωνιστικής απέναντι στον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Στα θετικά για τον Αργεντινό τεχνικό είναι η επιστροφή του Βαν Άιμα, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του και τέθηκε ξανά στη διάθεσή του. Αντίθετα, εκτός παραμένουν οι Κούσουλος, Ντε Λουίς και Δοϊρανλής, που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.

Στις απουσίες προστέθηκε και ο νεαρός Καλοσκάμης, ο οποίος δεν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με την ομάδα του Αγρινίου.

H αποστολή:

Ρόμπερτς, Αναγνωστόπουλος, Ραμίρεζ, Αποστολάκης, Πέτκοφ, Αμπάντα, Πολυκράτης, Ούγκο Σόουζα, Ζολιμπουά, Μάνσο, Πόμπο, Μπένι, Ρουκουκάνης, Γιάγκνε, Μαγκανάς, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Ζέρσον Σόουζα, Εμπουλά, Κυριόπουλος, Σαγκάλ, Χριστόπουλος.