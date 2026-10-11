Μπόστον Σέλτικς-Φιλαδέλφεια 76ερς 144-106: Τα highlights από την κυρίαρχη νίκη των «Κελτών»
Οι Σέλτικς κυριάρχησαν απέναντι στους Σίξερς, μετέτρεψαν την αναμέτρηση σε παράσταση για έναν ρόλο και έφτασαν σε μια ευρεία νίκη με διαφορά 38 πόντων.
Σε «μονόλογο» εξελίχθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στους Μπόστον Σέλτικς και τους Φιλαδέλφεια Σίξερς, με τους πρώτους να επικρατούν με το εμφατικό 144-106. Η ομάδα της Βοστώνης ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της από τη δεύτερη περίοδο και στη συνέχεια επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της, διευρύνοντας σταδιακά την απόσταση μέχρι το τελικό +38.
Ο Πέιτον Πρίτσαρντ ηγήθηκε επιθετικά των νικητών, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 25 πόντους και 7 ασίστ. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Τζέισον Τέιτουμ, ο οποίος πρόσθεσε 23 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ ο Ούγκο Γκονζάλεθ είχε επίσης θετική παρουσία, σημειώνοντας 17 πόντους.
Στην αντίπερα όχθη, ο Βι Τζέι Έτζκομπ ήταν ο πρώτος σκόρερ των Σίξερς με 19 πόντους, ενώ κατέγραψε ακόμη 4 ασίστ και 4 κλεψίματα. Ο Τζαμπάρι Γουόκερ και ο Λαμπάρων Φίλον συμπλήρωσαν την επιθετική παραγωγή της Φιλαδέλφειας, έχοντας από 14 πόντους ο καθένας.