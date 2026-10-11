Οι Σέλτικς κυριάρχησαν απέναντι στους Σίξερς, μετέτρεψαν την αναμέτρηση σε παράσταση για έναν ρόλο και έφτασαν σε μια ευρεία νίκη με διαφορά 38 πόντων.

Σε «μονόλογο» εξελίχθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στους Μπόστον Σέλτικς και τους Φιλαδέλφεια Σίξερς, με τους πρώτους να επικρατούν με το εμφατικό 144-106. Η ομάδα της Βοστώνης ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της από τη δεύτερη περίοδο και στη συνέχεια επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της, διευρύνοντας σταδιακά την απόσταση μέχρι το τελικό +38.

Ο Πέιτον Πρίτσαρντ ηγήθηκε επιθετικά των νικητών, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 25 πόντους και 7 ασίστ. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Τζέισον Τέιτουμ, ο οποίος πρόσθεσε 23 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ ο Ούγκο Γκονζάλεθ είχε επίσης θετική παρουσία, σημειώνοντας 17 πόντους.

Στην αντίπερα όχθη, ο Βι Τζέι Έτζκομπ ήταν ο πρώτος σκόρερ των Σίξερς με 19 πόντους, ενώ κατέγραψε ακόμη 4 ασίστ και 4 κλεψίματα. Ο Τζαμπάρι Γουόκερ και ο Λαμπάρων Φίλον συμπλήρωσαν την επιθετική παραγωγή της Φιλαδέλφειας, έχοντας από 14 πόντους ο καθένας.