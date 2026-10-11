Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Παρέα ομοϊδεατών ή ποδοσφαιρικός εμφύλιος στο σαλόνι σου;

Το ντέρμπι των αιωνίων δεν είναι απλώς 90 λεπτά ποδοσφαίρου, αλλά η απόλυτη δοκιμασία για τις αντοχές μιας αντροπαρέας. Ειδικά όταν κάποιος έχει αποφασίσει να καλέσει κόσμο στον καναπέ του την Κυριακή το βράδυ.

Η λογική στα μαζέματα κατά τη διάρκεια των ντέρμπι «αιωνίων» που αφορά μια ποδοσφαιρική βραδιά στο σπίτι, έχει πάντα δύο σχολές. Η πρώτη λέει ότι καλείς μόνο τους δικούς σου, δηλαδή οι πράσινοι με πράσινους, κόκκινοι με κόκκινους, πίτσες στο τραπέζι, μπίρες και μια βραδιά χωρίς περιττές εντάσεις, παρά μόνο όταν έχει χάσει η ομάδα σου. Η δεύτερη είναι πιο…ριψοκίνδυνη και λέει ότι το πραγματικό ποδόσφαιρο θέλει αντιπάλους, καζούρα και έναν φίλο που θα σε κοιτάξει κατάματα μετά το γκολ της ομάδας του, γνωρίζοντας ότι μόλις σου χάλασε ολόκληρη την εβδομάδα.

Προσωπικά, δυσκολεύομαι να αποφασίσω ποια από τις δύο σχολές είναι η σωστή. Και το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός της Κυριακής είναι η τέλεια αφορμή για να ανοίξει αυτή η συζήτηση.

Η ασφάλεια της ομοιογένειας

Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Αν είσαι Παναθηναϊκός και μαζέψεις στο σπίτι τέσσερις φίλους που υποστηρίζουν την ίδια ομάδα, ξέρεις περίπου τι σε περιμένει. Θα σχολιάσετε την ενδεκάδα, θα διαφωνήσετε για τον προπονητή, έτσι και φάει γκολ στο 90’ θα κράξετε τον Νίστρουπ, θα πανηγυρίσετε μαζί και θα αναλύσετε κάθε φάση σαν να κάνετε οντισιόν για αθλητική εκπομπή. Αν πάλι είσαι Ολυμπιακός, θα έχεις την ευκαιρία να ζήσεις το ντέρμπι με ανθρώπους που καταλαβαίνουν ακριβώς γιατί αυτό το παιχνίδι δεν είναι σαν τα υπόλοιπα.

Και στις δύο περιπτώσεις το πλεονέκτημα είναι προφανές. Δεν χρειάζεται να εξηγείς το γιατί σηκώθηκες από τον καναπέ στο 93', ούτε να υπομένεις το χαμόγελο του απέναντι όταν η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα της ομάδας σου.

Το μειονέκτημα πάλι; Μερικές φορές, όταν όλοι συμφωνούν μαζί σου, η βραδιά χάνει λίγο από το αλατοπίπερό της. Είναι σαν να βλέπεις κωμωδία με παρέα που γελάει πριν καν ακουστεί η ατάκα. Ωραία, ασφαλής κατάσταση, αλλά πού είναι το σασπένς; Ειδικά αν είσαι σίγουρος ότι θα κερδίσεις, αν και σε ένα Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός ποτέ κανείς δεν είναι σίγουρος.

Ο ένας φίλος που δεν έπρεπε να καλέσεις

Το πραγματικό δίλημμα είναι ακριβώς αυτό. Το αν θα προσκαλέσεις τον φίλο που υποστηρίζει τον αιώνιο αντίπαλο. Εκείνον που γνωρίζεις από το σχολείο, που έχετε περάσει διακοπές μαζί, που έχεις βοηθήσει σε δύσκολες στιγμές και που, παρ' όλα αυτά, θεωρεί απολύτως φυσιολογικό να πανηγυρίσει μπροστά σου -και σε όλους τους άλλους κάφρους- ένα γκολ του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού.

Φυσικά και θα τον καλέσεις. Αρκεί να αποδεχτείς ότι η φιλία σας θα περάσει από ένα άτυπο crash test.

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Ο φίλος που υποστηρίζει την αντίπαλη ομάδα έχει μια μοναδική ικανότητα να γνωρίζει ακριβώς πότε να μιλήσει. Δεν χρειάζεται να φωνάξει, να βρίσει ή να σηκώσει τα χέρια του. Ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο και ένα «τι έγινε, ρε φίλε;» αρκούν για να σε κάνουν να αναθεωρήσεις τις επιλογές σου στη ζωή.

Και το χειρότερο; Αν κερδίσει η ομάδα του, θα θυμάται τη συγκεκριμένη βραδιά για χρόνια σε βαθμό που μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει κερδίσει τον Παναθηναϊκό στο Γ. Καραϊσκάκης αλλά επειδή το είδε στο σπίτι σου, να το θεωρεί μεγάλο διπλό! Αν χάσει, βέβαια καθαρά, θα στο παίξει «ε, εντάξει δεν έγινε και τίποτα».

Η φετινή συγκυρία κάνει το δίλημμα ακόμα πιο ενδιαφέρον. Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στο Καραϊσκάκη ως πρωτοπόρος, με το απόλυτο των πέντε νικών στις πρώτες αγωνιστικές, ενώ ο Ολυμπιακός βρίσκεται χαμηλότερα στη βαθμολογία και θέλει μια νίκη που θα στείλει μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις ότι δεν υπάρχει ζωή μετά τον Μεντιλίμπαρ.

Κάπως έτσι είναι τα δεδομένα για το παιχνίδι της Κυριακής, 11 Οκτωβρίου, στις 21:00, μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος.

Με άλλα λόγια, δεν μιλάμε για μια βραδιά κατά την οποία θα ανοίξεις την τηλεόραση για να περάσει η ώρα. Ο Παναθηναϊκός θέλει να επιβεβαιώσει ότι η φετινή του εκκίνηση δεν είναι πυροτέχνημα. Ο Ολυμπιακός θέλει να υπενθυμίσει ότι παραμένει Ολυμπιακός, ειδικά στην έδρα του. Και όλοι ξέρουμε ότι στα ντέρμπι των αιωνίων η βαθμολογία είναι χρήσιμη μέχρι να αρχίσει το παιχνίδι.

Οι κανόνες επιβίωσης του οικοδεσπότη

Αν είναι αλλουνού το σπίτι, δεν σε πολυνοιάζει, αν όμως είσαι ο οικοδεσπότης φρόντισε να μην το κάνεις πάνελ πρωινής ζώνης. Είναι χώρος φιλοξενίας, άρα καλό είναι να υπάρχουν ορισμένοι άγραφοι κανόνες.

Πρώτον, φρόντισε να υπάρχουν αρκετές μπίρες και φαγητό. Η πείνα κάνει ακόμη και τον πιο ψύχραιμο φίλο επικίνδυνο και αν πρέπει να το «βουλώσει» να ξέρεις θα το κάνει πιο εύκολα αν έχει ένα μπουκάλι μπίρα δίπλα του.

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Δεύτερον, μην επιτρέψεις σε κανέναν να μετατρέψει τη βραδιά σε διάλεξη για την ιστορία του συλλόγου του. Όλοι ξέρουμε ότι ο φίλος που θα αρχίσει να απαριθμεί τίτλους από το 1987 δεν ήρθε για να δει μπάλα, αλλά για να κάνει τον μπαχαλάκια. Με τη μόνη διαφορά ότι δεν είμαστε σε συλλαλητήριο, αλλά σε ένα τίμιο σαλόνι.

Τρίτον, μην κάνεις το λάθος να θεωρήσεις ότι μπορείς να ελέγξεις τις αντιδράσεις των άλλων. Αν η ομάδα σου χάσει, ετοιμάσου για καζούρα. Αν πάλι κερδίσει, θα την κάνεις κι εσύ. Αυτή είναι η συμφωνία.

Και, κυρίως, να θυμάσαι ότι κανένα αποτέλεσμα δεν αξίζει να χαλάσει μια πραγματική φιλία. Εκτός αν κάποιος αλλάξει θέση στον καναπέ για να βλέπει καλύτερα το replay του γκολ του.

Τελικά, ποιους θα καλέσεις;

Το πραγματικό ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι ποια ομάδα θα κερδίσει, αλλά αν είσαι έτοιμος να φιλοξενήσεις τον αλλόθρησκους όταν διακυβεύεται κάτι τόσο λεπτό, όσο ένα αποτέλεσμα σε ντέρμπι «αιωνίων».

Γιατί στο τέλος της ημέρας, το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός μπορεί να κρατά 90 λεπτά. Η καζούρα, όμως, συνεχίζεται σίγουρα τη Δευτέρα, μπορεί και μήνες. Μέχρι το επόμενο ντέρμπι «αιωνίων».