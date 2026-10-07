Ο Παναθηναϊκός πάει στο ντέρμπι αιωνίων» με το πρώτο πλεονέκτημα

Το «αιώνιο» ντέρμπι πλησιάζει και ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στο «Γ. Καραϊσκάκης» έχοντας ένα σημαντικό όπλο στα χέρια του πριν από τη μάχη με τον Ολυμπιακό.

Την εικόνα που έχει παρουσιάσει μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Αν υπάρχει κάτι που δεν επηρεάζεται από την ένταση, την ιδιαιτερότητα και την πίεση ενός τέτοιου αγώνα, αυτό είναι οι αριθμοί.

Μετά τις πέντε πρώτες αγωνιστικές, το «τριφύλλι» βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με το απόλυτο των 15 βαθμών, έχοντας παράλληλα την πιο παραγωγική επίθεση από τις δύο ομάδες.

Ο Παναθηναϊκός έχει βρει 12 φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα, την ώρα που ο Ολυμπιακός έχει σκοράρει μόλις τέσσερις φορές. Η διαφορά είναι ξεκάθαρη και μεταφράζεται σε 2,4 γκολ ανά παιχνίδι για τους «πράσινους», έναντι μόλις 0,8 για τους «ερυθρόλευκους».

Το ακόμη πιο σημαντικό είναι πως η διαφορά δεν περιορίζεται στην αποτελεσματικότητα. Το «τριφύλλι» δημιουργεί περισσότερο και καλύτερα.

Περισσότερη δημιουργία, περισσότερη απειλή

Οι αριθμοί των XGoals αποτυπώνουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την επιθετική εικόνα των δύο ομάδων. Ο Παναθηναϊκός έχει δημιουργήσει ευκαιρίες συνολικής αξίας 11,5 expected goals, επίδοση που τον φέρνει στην κορυφή της σχετικής κατηγορίας. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στα 9,0 xG.

Η διαφορά γίνεται ακόμη πιο αισθητή όταν εξετάσει κανείς τις τελικές προσπάθειες που καταλήγουν μέσα στην εστία. Οι «πράσινοι» έχουν κατά μέσο όρο 8,0 σουτ στον στόχο ανά παιχνίδι, έναντι 5,6 των Πειραιωτών. Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός έχει δημιουργήσει 20 μεγάλες ευκαιρίες, με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται στις 17.

Με απλά λόγια, το «τριφύλλι» δεν έχει απλώς σκοράρει περισσότερα. Έχει χτίσει μια επιθετική λειτουργία που παράγει περισσότερες και ποιοτικότερες καταστάσεις. Αυτό είναι ίσως και το σημαντικότερο στοιχείο ενόψει του ντέρμπι.

Η κατοχή δεν είναι αυτοσκοπός

Ο Παναθηναϊκός έχει επίσης το πάνω χέρι στην κατοχή της μπάλας, με μέσο όρο 65%, έναντι 63,4% του Ολυμπιακού. Η διαφορά δεν είναι τεράστια, όμως αποκτά αξία όταν συνδυάζεται με τους υπόλοιπους αριθμούς.

Οι «πράσινοι» καταγράφουν 498,2 εύστοχες πάσες ανά παιχνίδι, ενώ ο Ολυμπιακός βρίσκεται στις 417,6. Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός έχει 181 επαφές στην αντίπαλη περιοχή, έναντι 172 του Ολυμπιακού.

Επομένως, η κατοχή του Παναθηναϊκού δεν αποτελεί απλώς έναν αριθμό κατοχής της μπάλας. Συνοδεύεται από μεγαλύτερη κυκλοφορία, περισσότερη παρουσία στο τελευταίο τρίτο και, κυρίως, περισσότερες τελικές προσπάθειες.

Η μεγάλη διαφορά είναι μπροστά

Κάπου εδώ βρίσκεται η ουσία των αριθμών πριν από το ντέρμπι. Ο Παναθηναϊκός έχει πέντε νίκες σε πέντε αγωνιστικές, 12 γκολ ενεργητικό, μόλις δύο παθητικό και την κορυφαία επίδοση του πρωταθλήματος σε xG.

Ο Ολυμπιακός έχει μείνει στους 10 βαθμούς, έχει σκοράρει μόλις τέσσερις φορές, ενώ παρά το γεγονός ότι αμυντικά έχει δεχθεί επίσης μόλις δύο γκολ, δυσκολεύεται σημαντικά περισσότερο να μετατρέψει την επιθετική του παρουσία σε γκολ.

Το στοιχείο που κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρουσα τη σύγκριση είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει δημιουργήσει 17 μεγάλες ευκαιρίες, αλλά έχει χάσει τις 14 από αυτές. Ο Παναθηναϊκός, από την άλλη, έχει δημιουργήσει 20 και έχει χάσει τις 13.

Άρα το πρόβλημα των «ερυθρόλευκων» δεν είναι ότι δεν φτάνουν σε τελικές ή μεγάλες ευκαιρίες. Είναι ότι δεν έχουν καταφέρει να τις αξιοποιήσουν στον ίδιο βαθμό.

Το «τριφύλλι» πηγαίνει με το μομέντουμ

Το ντέρμπι, φυσικά, είναι μια διαφορετική ιστορία. Η βαθμολογία, τα xG και οι τελικές δεν παίζουν μπάλα από μόνα τους και η συγκεκριμένη αναμέτρηση μπορεί να κριθεί σε μία φάση, ένα λάθος ή μια στιγμή ποιότητας.

Ωστόσο, αν το παιχνίδι προσεγγιστεί καθαρά μέσα από τα δεδομένα των πρώτων πέντε αγωνιστικών, ο Παναθηναϊκός έχει περισσότερους λόγους να αισθάνεται αισιόδοξος.

Έχει την καλύτερη επίθεση από τους δύο, δημιουργεί περισσότερο, σουτάρει περισσότερο στον στόχο, πατάει συχνότερα στην αντίπαλη περιοχή και έχει ήδη μετατρέψει αυτή την παραγωγή σε 12 γκολ. Την ίδια στιγμή, η άμυνά του έχει παρουσιάσει την ίδια αποτελεσματικότητα με εκείνη του Ολυμπιακού.

Το «τριφύλλι» λοιπόν δεν πηγαίνει στο «Γ. Καραϊσκάκης» επειδή οι αριθμοί μπορούν να προβλέψουν το αποτέλεσμα. Πηγαίνει με ένα στατιστικό και αγωνιστικό προβάδισμα, επειδή μέχρι τώρα έχει δείξει ότι μπορεί να δημιουργεί περισσότερα, να απειλεί περισσότερο και να σκοράρει πολύ συχνότερα.

Και σε ένα ντέρμπι που αναμένεται να κριθεί στις λεπτομέρειες, το να έχεις περισσότερα επιθετικά όπλα και μεγαλύτερη συνέπεια στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου μόνο αμελητέο πλεονέκτημα δεν είναι.