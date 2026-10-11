Μαϊάμι Χιτ: Ήττα στο… νήμα χωρίς Αντετοκούνμπο κόντρα στους Τίμπεργουλβς

Η ομάδα του Έρικ Σποέλστρα αγωνίστηκε χωρίς τους Αντετοκούνμπο, Αντεμπάγιο και Τόμπσον, καθώς ο προπονητής των Χιτ επέλεξε να τους αφήσει εκτός για λόγους ξεκούρασης.

Παρά τις απουσίες, το Μαϊάμι παρέμεινε ανταγωνιστικό σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, διεκδικώντας ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στους γηπεδούχους. Οι Τίμπεργουλβς, ωστόσο, κατάφεραν να φτάσουν στη νίκη, διατηρώντας το οριακό προβάδισμα μέχρι το τέλος.

Για τη Μινεσότα, ο Μπόουνς Χάιλαντ ήταν ο κορυφαίος παίκτης, με απολογισμό 23 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα. Από την πλευρά των Χιτ, ο Κόνγουελ ξεχώρισε με 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς για το NBA Preseason: