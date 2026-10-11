Μαϊάμι Χιτ: Ήττα στο… νήμα χωρίς Αντετοκούνμπο κόντρα στους Τίμπεργουλβς
Την ήττα 125-124 από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς γνώρισαν οι Μαϊάμι Χιτ στην preseason, χωρίς Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μπαμ Αντεμπάγιο.
Η ομάδα του Έρικ Σποέλστρα αγωνίστηκε χωρίς τους Αντετοκούνμπο, Αντεμπάγιο και Τόμπσον, καθώς ο προπονητής των Χιτ επέλεξε να τους αφήσει εκτός για λόγους ξεκούρασης.
Παρά τις απουσίες, το Μαϊάμι παρέμεινε ανταγωνιστικό σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, διεκδικώντας ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στους γηπεδούχους. Οι Τίμπεργουλβς, ωστόσο, κατάφεραν να φτάσουν στη νίκη, διατηρώντας το οριακό προβάδισμα μέχρι το τέλος.
Για τη Μινεσότα, ο Μπόουνς Χάιλαντ ήταν ο κορυφαίος παίκτης, με απολογισμό 23 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα. Από την πλευρά των Χιτ, ο Κόνγουελ ξεχώρισε με 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 9 ασίστ.
Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς για το NBA Preseason:
- Τορόντο Ράπτορς-Λος Άντζελες Κλίπερς 114-106
- Ιντιάνα Πέισερς-Ατλάντα Χοκς 117-119
- Ουάσινγκτον Ουίζαρντς-Ντιτρόιτ Πίστονς 114-108 (παρ.)
- Μπόστον Σέλτικς-Φιλαδέλφεια 76ερς 144-106
- Μαϊάμι Χιτ-Μινεσότα Τίμπεργουλβς 124-125
- Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς-Σακραμέντο Κινγκς 111-106
- Φίνιξ Σανς-Σαν Αντόνιο Σπερς 102-98