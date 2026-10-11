Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ερυθρόλευκη ανάγκη, Πράσινη ευκαιρία στη... μητέρα όλων των μαχών!

Η 6η αγωνιστική της Super League, φέρνει… τη μητέρα όλων των μαχών του ελληνικού αθλητισμού. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, στο ντέρμπι των αιωνίων. Κι αυτή τη σεζόν, τα δεδομένα μοιάζουν διαφορετικά.

Το «τριφύλλι» είναι στο +5 από τους «ερυθρόλευκους». Κατά συνέπεια όσο νωρίς κι αν είναι ακόμη στη σεζόν, η ομάδα του Πειραιά θέλει πάση θυσία τη νίκη για να μειώσει την απόστασή της από την κορυφή στους 2 βαθμούς. Την ίδια ώρα φυσικά, οι «πράσινοι» ξέρουν πως αν επικρατήσουν και πάνε στο +8, θα έχουν από τα μέσα Οκτωβρίου ένα σημαντικό… μαξιλαράκι ασφαλείας απέναντι σε έναν σημαντικό διώκτη τους.

Συν τοις άλλοις, ο Ολυμπιακός έχει μεγαλύτερο πρέπει στο ματς, καθώς αγωνίζεται στην έδρα του. Το «Γ. Καραϊσκάκης» θα είναι γεμάτο, με τους φιλάθλους των Πειραιωτών να έχουν εξαντλήσει τα εισιτήρια. Δημιουργώντας ατμόσφαιρα ντέρμπι αιωνίων.

Αυτό θα είναι το πρώτο απ' τα τουλάχιστον πέντε ντέρμπι ανάμεσα στους αιώνιους που θα διεξαχθούν αυτή τη σεζόν. Δύο στην κανονική διάρκεια του Πρωταθλήματος, δύο στα play offs αν δεν υπάρξει μεγάλη έκπληξη με έναν εκ των δύο να μένει εκτός τετράδας, ενώ ήδη είναι προγραμματισμένο να παίξουν και στη League Phase του Κυπέλλου (στο Φάληρο).

O Παναθηναϊκός είναι στους 15 βαθμούς με την ΑΕΚ στο -1 πλέον (με ματς περισσότερο), ενώ πιθανή απώλεια του «τριφυλλιού» θα περιμένει να εκμεταλλευτεί και ο ΠΑΟΚ που έχει 12 και παίζει τη Δευτέρα (12/10) στην έδρα του με την Καλαμάτα. Ο Ολυμπιακός στους 10 βαθμούς θέλει το «τρίποντο» για να αναρριχηθεί.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έχει στη διάθεσή του τον Γκουστάβο Σα. Εκτός έμειναν οι Λορέντσο Σιπιόνι και Κλέιτον. Η αποστολή του Ολυμπιακού:

Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Ζέλσον, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Γιάρεμτσουκ, Ζότα Σίλβα, Γκονσάλες, Μάριους.

Από την άλλη, ο Τζέικομπ Νίστρουπ έχει στη διάθεσή του τον Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος ανταποκρίθηκε στις θεραπείες και ξεπέρασε τη θλάση. Στην αποστολή επέστρεψε και ο Ταμπόρδα που αποθεραπεύτηκε. Η αποστολή του Παναθηναϊκού:

Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ-Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ-Μπράουν, Κάτρης, Καμαρά, Κάνγκουα, Λούζα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.

Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Ισπανός, Αλεχάντρο Χοσέ Ερνάντεθ Ερνάντεθ. Βοηθοί του οι Χοσέ Ενρίκε Ναράνχο Πέρεθ, Μάρκος Θερδάν Αγκιλάρ. 4ος ο Χρήστος Βεργέτης, VAR ο Βαλεντίν Πιθάρο Γκόμεθ και AVAR ο Χοσέ Αντόνιο Λόπεθ Τόκα.

Η σέντρα στο μεγάλο παιχνίδι του Φαλήρου είναι προγραμματισμένη για τις 21:00, με τηλεοπτική μετάδοση από το Magenta Sport 1.