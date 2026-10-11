Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου: Η αυλαία πέφτει στην άδεια SUNEL Arena - Η ώρα και το κανάλι

Η αυλαία της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL πέφτει στην «κεκλεισμένων των θυρών» SUNEL Arena, όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου (11/10, 13:00), με στόχο να διπλασιάσει τις νίκες του στο πρωτάθλημα.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από την επιβλητική νίκη επί της Εφές στη EuroLeague, ενώ στην πρεμιέρα του εγχώριου πρωταθλήματος είχαν περάσει νικηφόρα από το Ιβανώφειο, επικρατώντας του Ηρακλή.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Νίκο Πλώτα, ο οποίος τραυματίστηκε στον αγκώνα και θα μείνει εκτός για περίπου έξι εβδομάδες, ενώ θυμίζουμε πως εκτός οκτάδας ξένων είναι τόσο ο Κόρι Τζόσεφ, όσο και ο Μπράιαντ Ντάνστον. Ο Έλληνας τεχνικός πάντως, θα προσπαθήσει να φρεσκάρει την ομάδα του ενόψει της απαιτητικής συνέχειας, καθώς ακολουθεί «διαβολοβδομάδα» στην Ισπανία με Βαλένθια και Μπαρτσελόνα.

Στον αντίποδα, ο Κολοσσός Ρόδου ταξιδεύει στην Αθήνα με την ψυχολογία στα ύψη. Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη μπήκε με το δεξί στη Stoiximan GBL επικρατώντας της Δόξας Λευκάδας, ενώ μεσοβδόμαδα πανηγύρισε και την πρώτη της νίκη στα ευρωπαϊκά σαλόνια, ξεπερνώντας το εμπόδιο της Κραϊόβα στη Ρόδο.

Οι Νησιώτες δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα και φιλοδοξούν να παρουσιαστούν ανταγωνιστικοί, απέναντι σε έναν αντίπαλο υψηλών απαιτήσεων.

Η ώρα και το κανάλι

Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο στη 13:00 το μεσημέρι και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ και το ΣΠΟΡ ΦΜ TV.