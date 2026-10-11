Άρης - Βόλος: Να βγάλουν αντίδραση - Η ώρα και το κανάλι

Ο Άρης φιλοξενεί τον Βόλο στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι Θεσσαλονικείς βρίσκονται στους επτά βαθμούς μετά τις πρώτες πέντε αγωνιστικές και γνωρίζουν πως η αναμέτρηση απέναντι στην ομάδα της Μαγνησίας αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία για επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα.

Η ήττα από τον ΠΑΟΚ και η ισοπαλία με τον Ηρακλή έχουν αφήσει περιθώρια βελτίωσης, με τον Άρη να αναζητά μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και σταθερότητα στο παιχνίδι του.

Από την άλλη, ο Βόλος βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς έχει συγκεντρώσει μόλις δύο βαθμούς και ψάχνει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Η ομάδα του Κωνσταντίνου Μπράτσου, πριν τη διακοπή των εθνικών ομάδων, είχε ηττηθεί από την ΑΕΚ. Η ομάδα της Μαγνησίας θα επιδιώξει να βάλει δύσκολα στους γηπεδούχους, γνωρίζοντας πως κάθε βαθμός είναι σημαντικός στην πορεία της στο πρωτάθλημα.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 19:00, με τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.