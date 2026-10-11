Κηφισιά – Παναιτωλικός: Με διαφορετικούς στόχους στη μάχη της 6ης αγωνιστικής - Η ώρα και το κανάλι

Η Κηφισιά υποδέχεται στη «Λεωφόρο» τον Παναιτωλικό για την 6η αγωνιστική της Superleague με την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο να θέλει να εκμεταλλευτεί τη διακοπή και να συνεχίσει από εκεί που το άφησε, έχοντας κερδίσει με 1-2 τον Ατρόμητο στην τελευταία επίσημη αναμέτρηση.

Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στην 9η θέση με 5 βαθμούς και μετρούν μόλις μια νίκη στο πρωτάθλημα. Από την άλλη ο Παναιτωλικός προέρχεται από δύο σερί ήττες με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό και ο Γιάννης Αναστασίου σίγουρα θέλει η ομάδα του να συνεχίσει την καλή φόρμα που έδειξε στην αρχή της σεζόν και να επιστρέψει στις νίκες.

Οι Αγρινιώτες είχαν ξεκινήσει με 3/3 πριν τα δύο δύσκολα ματς με «Δικέφαλο του Βορρά» και το «Τριφύλλι» αντίστοιχα και έχουν συγκεντρώσει συνολικά 9 βαθμούς τοποθετώντας τους στην 6η θέση της Superleague.

H σέντρα του αγώνα είναι προγραμματισμένη για τις 17:00 το απόγευμα της Κυριακής 11/10 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Magenta Sport 1.