Παναθηναϊκός μόνος του, απέναντι όλοι τους…

Περίεργη μέρα. Όμορφα περίεργη. Ο Παναθηναϊκός την έκανε τέτοια. Έχει μπροστά του ένα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Εκτός έδρας. Το αύριο γι’ αυτόν δεν είναι… μαύρο, όποιο αποτέλεσμα κι αν προκύψει. Αν πάλι νικήσει στο Φάληρο, το αύριο των «ερυθρόλευκων» το αντιλαμβάνεται ο καθένας.

Μη γελιέστε όμως. Δεν είναι ένας ο αντίπαλος. Για σήμερα όσοι υποστηρίζουν ομάδα με βλέψεις πρωταθλητισμού, είναι πιο Ολυμπιακοί κι απ’ τους Ολυμπιακούς. Ο Βασίλης Δημητριάδης για παράδειγμα, δεν το έκρυψε ποτέ. Εκφράζοντας και τους έντονους προβληματισμούς του για τη μη συμμετοχή του Τετέι στον αγώνα της Ελλάδας με τη Γερμανία. Στον οποίο θα μπορούσε… να τραυματιστεί. Μάλλον θα ανησύχησε ο άνθρωπος για την υγεία του Αντρέα. Όχι για το καλό της ΑΕΚ που είναι η ομάδα του. Αν και μας μπέρδεψε αρκετά με τις αναφορές του. Άλλωστε αγωνιζόταν κάποτε σε ένα ματς με «αδέρφια» στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ποιος ξέρει, ίσως του έμεινε κουσούρι η αδελφοσύνη.

Έχει την πλάκα του όλο αυτό. Μη σας «χαλάει». Να σας κάνει να χαίρεστε. Γιατί αυτό είναι ο Παναθηναϊκός κι όχι ο ακίνδυνος που θα τον χτυπούν στην πλάτη και θα του λένε «εμείς είμαστε μαζί σας, κρίμα που δεν είστε κι εσείς δυνατοί».

Ο δυνατός Παναθηναϊκός, πάει να παίξει με τον Ολυμπιακό και την ευχή των «φίλων» του. Μόνος του. Δεν χρειάζεται πολλά. Την καλή βραδιά των ποδοσφαιριστών και του προπονητή του. Τον διαιτητή να μην είναι όπως οι περισσότεροι εδώ και δεκαετίες. Ένα δίκαιο παιχνίδι. Τίποτα περισσότερο.

Η ομάδα του Νίστρουπ δεν τίθεται θέμα για το αν μπορεί, αν έχει τα «υλικά» και τους τρόπους. Όλα τα διαθέτει. Πρώτα και πάνω απ’ όλα, περιμένουμε να δούμε σωστή πνευματική προετοιμασία ενός τέτοιου αγώνα. Μη φανεί σε κανένα σημείο του ματς δηλαδή, πως ο αντίπαλος το θέλει περισσότερο.

Αν αυτό γίνει, είναι το πρώτο βήμα. Από και πέρα, ποδόσφαιρο είναι, το απόλυτο ντέρμπι της χώρας και τα πάντα «παίζουν». Ξαναλέμε όμως: Το συγκεκριμένο παιχνίδι, έχει αύριο για τον Παναθηναϊκό. Ούτε θα κερδίσει τίτλο, ούτε θα τον χάσει απόψε.

Με νίκη θα στείλει τον Ολυμπιακό στο -8. Με ήττα θα τον έχει στο -2 και πιθανότατα ισόβαθμο τον ΠΑΟΚ. Ούτε καν θα πέσει από την κορυφή. Στην 6η αγωνιστική.

Το αποψινό πρέπει να το μετατρέψει το «τριφύλλι» σε δήλωση θέλησης. Κόντρα στους αντίπαλο που «καίγεται» περισσότερο, χωρίς καμία αμφιβολία. Σε καμία περίπτωση όμως, δεν πρέπει αυτό να αποτελέσει δικαιολογία για να μην εμφανιστεί το «τριφύλλι» όπως πρέπει.

Τα αγωνιστικά, το ποιοι θα παίξουν, τι πρέπει να προσέξουν, ειλικρινά μοιάζουν κουραστικά τέτοιες μέρες πριν τους αγώνες. Ζήστε την ομορφιά των ντέρμπι και ειδικά οι Παναθηναϊκοί, ζήστε το με τις σωστές συνθήκες που αξίζει να έχει το «τριφύλλι».

Υ.Γ. Μόνο και μόνο για τη χυδαιότητα και την ανηθικότητα των αναφορών στον Τετέι, ένα «διπλό» με δική του σφραγίδα, θα ήταν κάτι διαφορετικό…