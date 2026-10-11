Στέφανος Τσιτσιπάς: Πότε θα παίξει κόντρα στον Φριτζ στην Σανγκάη

Μπροστά σε μία απαιτητική αναμέτρηση βρίσκεται ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος θα βρεθεί απέναντι στον Τέιλορ Φριτζ τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, διεκδικώντας την πρόκριση στον τέταρτο γύρο της διοργάνωσης.

Ο Έλληνας τενίστας, που βρίσκεται στο Νο. 43 της παγκόσμιας κατάταξης, καλείται να αντιμετωπίσει τον Αμερικανό αντίπαλό του, ο οποίος κατέχει τη 12η θέση στο ranking. Η μεταξύ τους αναμέτρηση συγκεντρώνει το ενδιαφέρον, με τους δύο αθλητές να διαθέτουν σημαντικές παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο του επαγγελματικού τένις.

Η ιστορία των αναμετρήσεών τους είναι υπέρ του Τσιτσιπά, ο οποίος μετρά τέσσερις νίκες σε έξι παιχνίδια απέναντι στον Φριτζ, με τον Αμερικανό να έχει επικρατήσει δύο φορές. Στην τελευταία τους συνάντηση, στα προημιτελικά του United Cup, ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε τη νίκη με 6-4, 7-5.

Η αναμέτρηση έχει οριστεί ως η δεύτερη της ημέρας στο κεντρικό κορτ, με την έναρξή της να υπολογίζεται περίπου μεταξύ 08:30 και 09:00 το πρωί, ώρα Ελλάδας. Η ακριβής ώρα θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη του αγώνα που προηγείται, ανάμεσα στον Πάμπλο Καρένο Μπούστα και τον Φέλιξ Οζέ Αλιασίμ.

Το πρόγραμμα της Δευτέρας στο κεντρικό κορτ: