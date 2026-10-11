Στέφανος Τσιτσιπάς: Πότε θα παίξει κόντρα στον Φριτζ στην Σανγκάη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Τέιλορ Φριτζ το πρωί της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου, με στόχο να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τον τέταρτο γύρο της διοργάνωσης. 

Στέφανος Τσιτσιπάς: Πότε θα παίξει κόντρα στον Φριτζ στην Σανγκάη
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Μπροστά σε μία απαιτητική αναμέτρηση βρίσκεται ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος θα βρεθεί απέναντι στον Τέιλορ Φριτζ τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, διεκδικώντας την πρόκριση στον τέταρτο γύρο της διοργάνωσης.

Ο Έλληνας τενίστας, που βρίσκεται στο Νο. 43 της παγκόσμιας κατάταξης, καλείται να αντιμετωπίσει τον Αμερικανό αντίπαλό του, ο οποίος κατέχει τη 12η θέση στο ranking. Η μεταξύ τους αναμέτρηση συγκεντρώνει το ενδιαφέρον, με τους δύο αθλητές να διαθέτουν σημαντικές παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο του επαγγελματικού τένις.

Η ιστορία των αναμετρήσεών τους είναι υπέρ του Τσιτσιπά, ο οποίος μετρά τέσσερις νίκες σε έξι παιχνίδια απέναντι στον Φριτζ, με τον Αμερικανό να έχει επικρατήσει δύο φορές. Στην τελευταία τους συνάντηση, στα προημιτελικά του United Cup, ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε τη νίκη με 6-4, 7-5.

Η αναμέτρηση έχει οριστεί ως η δεύτερη της ημέρας στο κεντρικό κορτ, με την έναρξή της να υπολογίζεται περίπου μεταξύ 08:30 και 09:00 το πρωί, ώρα Ελλάδας. Η ακριβής ώρα θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη του αγώνα που προηγείται, ανάμεσα στον Πάμπλο Καρένο Μπούστα και τον Φέλιξ Οζέ Αλιασίμ.

Το πρόγραμμα της Δευτέρας στο κεντρικό κορτ:

  • 07:00: Πάμπλο Καρένο Μπούστα - Φέλιξ Οζέ Αλιασίμ
  • Στη συνέχεια: Στέφανος Τσιτσιπάς - Τέιλορ Φριτζ
  • Όχι πριν από τις 13:00: Ζιζού Μπεργκς - Κάρλος Αλκαράθ
  • Στη συνέχεια: Τόμι Πολ - Βαλεντέν Βασερό
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