Στέφανος Τσιτσιπάς: Πότε θα παίξει κόντρα στον Φριτζ στην Σανγκάη
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Τέιλορ Φριτζ το πρωί της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου, με στόχο να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τον τέταρτο γύρο της διοργάνωσης.
Μπροστά σε μία απαιτητική αναμέτρηση βρίσκεται ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος θα βρεθεί απέναντι στον Τέιλορ Φριτζ τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, διεκδικώντας την πρόκριση στον τέταρτο γύρο της διοργάνωσης.
Ο Έλληνας τενίστας, που βρίσκεται στο Νο. 43 της παγκόσμιας κατάταξης, καλείται να αντιμετωπίσει τον Αμερικανό αντίπαλό του, ο οποίος κατέχει τη 12η θέση στο ranking. Η μεταξύ τους αναμέτρηση συγκεντρώνει το ενδιαφέρον, με τους δύο αθλητές να διαθέτουν σημαντικές παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο του επαγγελματικού τένις.
Η ιστορία των αναμετρήσεών τους είναι υπέρ του Τσιτσιπά, ο οποίος μετρά τέσσερις νίκες σε έξι παιχνίδια απέναντι στον Φριτζ, με τον Αμερικανό να έχει επικρατήσει δύο φορές. Στην τελευταία τους συνάντηση, στα προημιτελικά του United Cup, ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε τη νίκη με 6-4, 7-5.
Η αναμέτρηση έχει οριστεί ως η δεύτερη της ημέρας στο κεντρικό κορτ, με την έναρξή της να υπολογίζεται περίπου μεταξύ 08:30 και 09:00 το πρωί, ώρα Ελλάδας. Η ακριβής ώρα θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη του αγώνα που προηγείται, ανάμεσα στον Πάμπλο Καρένο Μπούστα και τον Φέλιξ Οζέ Αλιασίμ.
Το πρόγραμμα της Δευτέρας στο κεντρικό κορτ:
- 07:00: Πάμπλο Καρένο Μπούστα - Φέλιξ Οζέ Αλιασίμ
- Στη συνέχεια: Στέφανος Τσιτσιπάς - Τέιλορ Φριτζ
- Όχι πριν από τις 13:00: Ζιζού Μπεργκς - Κάρλος Αλκαράθ
- Στη συνέχεια: Τόμι Πολ - Βαλεντέν Βασερό