Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η επιλογή ΒΕΤΜΑΤ και Ανδρέα Ματθαιακάκη για το ντέρμπι
Επιστροφή στη δράση στα εθνικά πρωταθλήματα με το ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός να ξεχωρίζει.
Έπειτα από ένα μεγάλο… διάλειμμα για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, η δράση στα πρωταθλήματα των χωρών επιστρέφει και στην Ελλάδα γίνεται με το απόλυτο ντέρμπι, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός.
Η «μάχη» του Φαλήρου, που είναι προγραμματισμένη για τις 21:00 το βράδυ της Κυριακής (11/10) μπαίνει στο… μικροσκόπιο του Ανδρέα Ματθαιακάκη και της ΒΕΤΜΑΤ για την καλύτερη επιλογή «ταμείου».
Θα μπορέσει ο Ολυμπιακός να σπάσει το αήττητο του Παναθηναϊκού στην φετινή Super League ή οι «πράσινοι» θα εκμεταλλευτούν το… μομέντουμ που είχαν φτιάξει πριν από τη διακοπή;