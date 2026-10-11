Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η επιλογή ΒΕΤΜΑΤ και Ανδρέα Ματθαιακάκη για το ντέρμπι

Επιστροφή στη δράση στα εθνικά πρωταθλήματα με το ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός να ξεχωρίζει. 

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η επιλογή ΒΕΤΜΑΤ και Ανδρέα Ματθαιακάκη για το ντέρμπι
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Έπειτα από ένα μεγάλο… διάλειμμα για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, η δράση στα πρωταθλήματα των χωρών επιστρέφει και στην Ελλάδα γίνεται με το απόλυτο ντέρμπι, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός.

Η «μάχη» του Φαλήρου, που είναι προγραμματισμένη για τις 21:00 το βράδυ της Κυριακής (11/10) μπαίνει στο… μικροσκόπιο του Ανδρέα Ματθαιακάκη και της ΒΕΤΜΑΤ για την καλύτερη επιλογή «ταμείου».

Θα μπορέσει ο Ολυμπιακός να σπάσει το αήττητο του Παναθηναϊκού στην φετινή Super League ή οι «πράσινοι» θα εκμεταλλευτούν το… μομέντουμ που είχαν φτιάξει πριν από τη διακοπή;

Η πρόβλεψη ΒΕΤΜΑΤ και Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός:

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