Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Τα διλήμματα του Αλγουαθίλ για την ενδεκάδα του «αιώνιου» ντέρμπι

Οι τελευταίες προπονήσεις στου Ρέντη έδωσαν τη δυνατότητα στον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να δουλέψει με όλους τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού διαθέσιμους, καθώς οι διεθνείς επέστρεψαν χωρίς προβλήματα.

Ο Βάσκος τεχνικός αξιοποίησε τις προπονήσεις της Παρασκευής και του Σαββάτου για να δοκιμάσει διαφορετικά σχήματα, χωρίς να φανερώσει τις τελικές επιλογές του για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Οι συνεχείς δοκιμές, τόσο στις ασκήσεις τακτικής όσο και στα διπλά, κρατούν σε εγρήγορση τους παίκτες των «ερυθρόλευκων», καθώς δεν είναι πολλοί εκείνοι που μπορούν να θεωρούν δεδομένη τη θέση τους στην ενδεκάδα για τη σέντρα της Κυριακής στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Αλγουαθίλ είχε αρκετά διλήμματα για την κατάρτιση του αρχικού σχήματος, ωστόσο, μετά και την τελευταία προπόνηση, έχει καταλήξει στις αποφάσεις του, αξιολογώντας παράλληλα την κατάσταση των διεθνών που επέστρεψαν σε καλή κατάσταση.

Σε ό,τι αφορά την αγωνιστική προσέγγιση, ο Ολυμπιακός αναμένεται να επιδιώξει την πίεση στον Παναθηναϊκό και την κατοχή της μπάλας, χτίζοντας οργανωμένα τις επιθέσεις του από την άμυνα. Παράλληλα, ζητούμενο είναι να συμμετέχουν περισσότεροι ποδοσφαιριστές στις επιθετικές προσπάθειες, με βασικό στόχο να βρεθεί λύση στο πρόβλημα του γκολ, αλλά και να περιοριστεί η ευχέρεια των «πράσινων» στο σκοράρισμα.

Τα φαβορί για την ενδεκάδα και οι ανοιχτές θέσεις

Κάτω από τα δοκάρια, ο Ορτέγκα έχει το προβάδισμα, ενώ στην αμυντική τετράδα οι Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα και Τικνιζάν εμφανίζονται ως οι επικρατέστερες επιλογές. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείεται η παρουσία του Μπρούνο στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Στον άξονα, ο Πουέρτα έχει επιστρέψει σε καλή κατάσταση και διεκδικεί με αυξημένες πιθανότητες θέση στο βασικό σχήμα, δίπλα στον Φρόιλερ. Η απουσία του Σιπιόνι από την αποστολή περιορίζει τις διαθέσιμες επιλογές για τη μεσαία γραμμή. Αν ο Αργεντινός δεν βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή, ο Έσε ή ο Πουέρτα, ανάλογα με το ποιος θα ξεκινήσει, θα αποτελέσουν εναλλακτικές λύσεις, ενώ υπάρχει και ο Τσικίνιο, ο οποίος μέχρι τώρα αγωνίζεται πιο μπροστά από τα δύο κεντρικά χαφ.

Ο Πορτογάλος έχει ξεκινήσει βασικός και στα τρία παιχνίδια του Αλγουαθίλ, ωστόσο δεν αποκλείεται να μείνει εκτός αρχικού σχήματος στο ντέρμπι, εφόσον ο προπονητής του αποφασίσει να χρησιμοποιήσει τον Μαρτίνς, τον Φορτούνη και τον Ζότα Σίλβα στην τριάδα πίσω από τον επιθετικό.

Το δίλημμα πίσω από τον Μάριους και οι επιθετικές λύσεις

Ο Μάριους συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για να βρεθεί στην κορυφή της επίθεσης, με το ερώτημα να αφορά τον ποδοσφαιριστή που θα κινείται πίσω του. Ο Φορτούνης και ο Ζότα Σίλβα διεκδικούν τον συγκεκριμένο ρόλο, με το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης του ενός ως δεύτερου επιθετικού να παραμένει ανοιχτό.

Την ίδια ώρα, ο Μπέιλι είναι πανέτοιμος να αγωνιστεί, ενώ ο Ρόκα βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και περιμένει την ευκαιρία του. Υπενθυμίζεται ότι, όπως και ο Σιπιόνι, δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού.

Τέλος, οι Γιάρεμτσουκ και Γκονσάλες περιμένουν επίσης την ευκαιρία τους, με τον Αλγουαθίλ να καλείται να πάρει τις τελικές αποφάσεις του για το αρχικό σχήμα ενόψει ενός ντέρμπι στο οποίο αρκετές θέσεις παραμένουν διεκδικήσιμες.