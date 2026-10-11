Ολυμπιακός: Η δωδεκάδα για τη «μάχη» της GBL κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου - Επιστρέφει ο Χολ

To 2/2 στη Stoiximan GBL ψάχνει ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να υποδέχονται στην άδεια λόγω τιμωρίας SUNEL Arena τον Κολοσσό Ρόδου.

Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ στα Άνω Λιόσια έγινε γνωστή και η δωδεκάδα που θα διαχειριστεί ο Γιώργος Μπαρτζώκας, με τον Έλληνα τεχνικό να έχει ξανά στη διάθεσή του τον Ντόντα Χολ, μετά το ταξίδι του στις ΗΠΑ.

Θυμίζουμε πως εκτός οκτάδας ξένων βρίσκεται ο Κόρι Τζόσεφ, ενώ τραυματίας είναι και ο Νίκος Πλώτας.

Αναλυτικά η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: ΜακΙντάιρ, Μπουρνελές, Μοντέρο, Πάπας, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Εντιάι, Καραγιαννίδης, Μιλουτίνοφ, Χολ, Φουρνιέ