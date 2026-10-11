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Ολυμπιακός: Η δωδεκάδα για τη «μάχη» της GBL κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου - Επιστρέφει ο Χολ

Δείτε τη δωδεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου στη SUNEL Arena, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL (11/10, 13:00).

Γιάννης Χονδρός

Ολυμπιακός: Η δωδεκάδα για τη «μάχη» της GBL κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου - Επιστρέφει ο Χολ
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To 2/2 στη Stoiximan GBL ψάχνει ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να υποδέχονται στην άδεια λόγω τιμωρίας SUNEL Arena τον Κολοσσό Ρόδου.

Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ στα Άνω Λιόσια έγινε γνωστή και η δωδεκάδα που θα διαχειριστεί ο Γιώργος Μπαρτζώκας, με τον Έλληνα τεχνικό να έχει ξανά στη διάθεσή του τον Ντόντα Χολ, μετά το ταξίδι του στις ΗΠΑ.

Θυμίζουμε πως εκτός οκτάδας ξένων βρίσκεται ο Κόρι Τζόσεφ, ενώ τραυματίας είναι και ο Νίκος Πλώτας.

Αναλυτικά η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: ΜακΙντάιρ, Μπουρνελές, Μοντέρο, Πάπας, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Εντιάι, Καραγιαννίδης, Μιλουτίνοφ, Χολ, Φουρνιέ

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