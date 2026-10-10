Παναθηναϊκός: Με Λιβάι Γκαρσία η αποστολή του «τριφυλλιού» για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Με ένα πολύ σημαντικό «όπλο» στη φαρέτρα του θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο αυριανό (11/10) πολύ μεγάλο εκτός έδρας ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό, καθώς ο Λιβάι Γκαρσία ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή από τον Τζέικομπ Νίστρουπ.

Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν το πρωί του Σαββάτου (10/10) την προετοιμασία τους στο «Γ. Καλαφάτης», με τον Δανό τεχνικό να παίρνει μαζί του στην αποστολή τον 28χρονο επιθετικό από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο.

Ανεξάρτητα από το αν θα πάρει φανέλα βασικού ή θα περάσει ως αλλαγή στο ντέρμπι, η επιστροφή του ισχυροποιεί σημαντικά τη γραμμή κρούσης σε ένα απαιτητικό παιχνίδι.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ-Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ-Μπράουν, Κάτρης, Καμαρά, Κάνγκουα, Λούζα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.