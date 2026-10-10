Formula 1: Νικητής στο sprint της Σιγκαπούρης ο Φερστάπεν

Σε έναν αγώνα που σημαδεύτηκε από τη βροχή, τις εγκαταλείψεις και την είσοδο του Safety Car, ο Μαξ Φερστάπεν επικράτησε στο sprint της Σιγκαπούρης, παίρνοντας τους οκτώ βαθμούς της νίκης.

Η έναρξη του Sprint καθυστέρησε κατά μισή ώρα λόγω ισχυρής βροχόπτωσης, ενώ η συνέχεια ήταν εξίσου δραματική. Ο Τζορτζ Ράσελ εγκατέλειψε όταν προσέκρουσε στις μπαριέρες προκαλώντας την έξοδο του Safety Car, γεγονός που επηρέασε τον ρυθμό του δεύτερου, Λιούις Χάμιλτον. Στον τελευταίο γύρο, η σύγκρουση των δύο McLaren οδήγησε στην εγκατάλειψη του Όσκαρ Πιάστρι, με τον Λάντο Νόρις να διασώζει την 8η θέση.

Τον Ολλανδό ακολούθησαν οι Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ με Ferrari, ενώ μόλις 13 μονοθέσια κατάφεραν να τερματίσουν. Την οκτάδα συμπλήρωσαν οι Κίμι Αντονέλι (4ος), Λίαμ Λόσον (5ος), Όλι Μπέρμαν (6ος), Νίκο Χούλκενμπεργκ (7ος) και Λάντο Νόρις (8ος).

Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται στις 16:00 ώρα Ελλάδας με τις κατατακτήριες δοκιμές.