«Μία ανάσα από τη Τζένοα ο Μοντέστο»

Νέα σελίδα στην καριέρα του ανοίγει ο Φρανσουά Μοντέστο, ο οποίος, σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο έχει δώσει τα χέρια με τη Τζένοα για να αναλάβει το πόστο του γενικού διευθυντή του συλλόγου.

Ο πρώην άσος του Ολυμπιακού, μετά και την αποχώρησή του από τη Γιουβέντους το περασμένο καλοκαίρι, όπου κατείχε ανάλογο διοικητικό ρόλο έψαχνε τον επόμενο σταθμό και όπως όλα δείχνουν τον βρήκε.

Ο 48χρονος θα έχει την άμεση ευθύνη του μεταγραφικού σχεδιασμού αλλά και τη συνολική δομική οργάνωση του ποδοσφαιρικού τμήματος των «ροσομπλού».