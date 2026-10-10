«Μία ανάσα από τη Τζένοα ο Μοντέστο»
Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σκίρα, ο Φρανσουά Μοντέστο βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την Τζένοα προκειμένου να αναλάβει πόστο στην ομάδα της Γένοβας.
Νέα σελίδα στην καριέρα του ανοίγει ο Φρανσουά Μοντέστο, ο οποίος, σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο έχει δώσει τα χέρια με τη Τζένοα για να αναλάβει το πόστο του γενικού διευθυντή του συλλόγου.
Ο πρώην άσος του Ολυμπιακού, μετά και την αποχώρησή του από τη Γιουβέντους το περασμένο καλοκαίρι, όπου κατείχε ανάλογο διοικητικό ρόλο έψαχνε τον επόμενο σταθμό και όπως όλα δείχνουν τον βρήκε.
Ο 48χρονος θα έχει την άμεση ευθύνη του μεταγραφικού σχεδιασμού αλλά και τη συνολική δομική οργάνωση του ποδοσφαιρικού τμήματος των «ροσομπλού».