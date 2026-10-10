Παναθηναϊκός: «Η πρόληψη αρχίζει από μία απόφαση» - Το σημαντικό μήνυμα της «πράσινης» ΚΑΕ

«Η πρόληψη αρχίζει από μία απόφαση» υπογραμμίζει το «τριφύλλι», το οποίο ένωσε τις δυνάμεις της με το Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» και τη White Veil.

«Η πρόληψη αρχίζει από μία απόφαση.» 🙌 Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ένωσε τις δυνάμεις της με το Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» και τη White Veil, μεταφέροντας το μήνυμα της έγκαιρης διάγνωσης και της πρόληψης του καρκίνου του μαστού σε κάθε γωνιά του Telekom Center Athens. Από τα Pink Reminder σύμβολα που φορούν οι αθλητές και το επιτελείο μας κατά την είσοδό τους στο παρκέ, μέχρι τις οθόνες LED, τα Pink Reminder T-shirts στην κερκίδα και τη μοναδική δράση της Pink Reminder Cam που προσφέρει δωρεάν check-ups σε γυναίκες φιλάθλους μας, στεκόμαστε απόλυτα και έμπρακτα δίπλα σε αυτή τη μάχη. Γιατί ο Οκτώβριος είναι μόνο η αφορμή. Η προστασία της υγείας μας είναι μια απόφαση ζωής που παίρνουμε σήμερα. 💚 #WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment — Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 10, 2026

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR

«Η πρόληψη αρχίζει από μία απόφαση»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ένωσε τις δυνάμεις της με το Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» και τη White Veil, μεταφέροντας το μήνυμα της έγκαιρης διάγνωσης και της πρόληψης του καρκίνου του μαστού σε κάθε γωνιά του Telekom Center Athens.

Από τα Pink Reminder σύμβολα που φορούν οι αθλητές και το επιτελείο μας κατά την είσοδό τους στο παρκέ, μέχρι τις οθόνες LED, τα Pink Reminder T-shirts στην κερκίδα και τη μοναδική δράση της Pink Reminder Cam που προσφέρει δωρεάν check-ups σε γυναίκες φιλάθλους μας, στεκόμαστε απόλυτα και έμπρακτα δίπλα σε αυτή τη μάχη.

Γιατί ο Οκτώβριος είναι μόνο η αφορμή. Η προστασία της υγείας μας είναι μια απόφαση ζωής που παίρνουμε σήμερα».