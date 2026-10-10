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Τέλος στο θρίλερ: Ανοίγει το «Ελ Πάσο» για το Athens Kallithea - Πανθρακικός

Κανονικά θα διεξαχθεί η αναμέτρηση της Athens Kallithea με τον Πανθρακικό για την 6η αγωνιστική της Superbet League 2, καθώς το Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας θα παραμείνει ανοικτό για τις ανάγκες του αγώνα.

Τέλος στο θρίλερ: Ανοίγει το «Ελ Πάσο» για το Athens Kallithea - Πανθρακικός
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Χωρίς προβλήματα θα πραγματοποιηθεί εν τέλει η αναμέτρηση της Athens Kallithea με τον Πανθρακικό στο «Ελ Πάσο», στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστική της Superbet League 2.

Συγκεκριμένα, η διεξαγωγή του αγώνα είχε βρεθεί στον... αέρα μετά την απόφαση της Συλλογικότητας Εργαζομένων Δήμου Καλλιθέας «Εκτός των Τειχών» να κρατήσει κλειστές τις εγκαταστάσεις του δημοτικού σταδίου στο πλαίσιο κινητοποιήσεων και διαμαρτυρίας.

Ωστόσο, η άμεση παρέμβαση της δημοτικής αρχής λίγη ώρα πριν τη σέντρα αποδείχθηκε καθοριστική. Οι απαραίτητες ενέργειες ολοκληρώθηκαν ώστε το γήπεδο να τεθεί σε πλήρη λειτουργία, ξεπερνώντας το εμπόδιο και διασφαλίζοντας την ομαλή διεξαγωγή του παιχνιδιού.

Κάπως έτσι, οι δύο ομάδες ετοιμάζονται να πατήσουν κανονικά το χορτάρι του «Ελ Πάσο» στις 15:00.

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