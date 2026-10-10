Super League 2: Στον… αέρα το Athens Kallithea – Πανθρακικός λόγω κινητοποίησης στο «Ελ Πάσο»
Οι εργαζόμενοι του Δήμου Καλλιθέας έχουν ανακοινώσει απεργιακή κινητοποίηση για το Σάββατο (10/10), με το δημοτικό στάδιο να παραμένει κλειστό κι ως εκ τούτου υπάρχει ερωτηματικό, όσον αφορά στην αναμέτρηση της Athens Kallithea με τον Πανθρακικό, για τη Super League 2.
Απρόοπτο έχει προκύψει ενόψει της αναμέτρησης της Athens Kallithea με τον Πανθρακικό για την 6η αγωνιστική της Super League 2, η οποία είναι προγραμματισμένη για τo μεσημέρι (15:00) του Σαββάτου (10/10).
Συγκεκριμένα, εργαζόμενοι του Δήμου Καλλιθέας έχουν προαναγγείλει απεργιακή κινητοποίηση, ανακοινώνοντας πως το δημοτικό στάδιο της πόλης, το γνωστό «Ελ Πάσο», θα παραμείνει κλειστό.
Η Συλλογικότητα Εργαζομένων Δήμου Καλλιθέας «Εκτός των Τειχών» δημοσίευσε σχετική αφίσα, στην οποία αναφέρεται χαρακτηριστικά:
«Έξω οι καουμπόηδες από το Ελ Πάσο,
Κάτω τα χέρια σας από τους εργαζομένους του Δήμου
Το Σάββατο 10/10/26 με απόφαση του Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμου Καλλιθέας
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟ».
Προς το παρόν, δεν έχει ξεκαθαρίσει κατά πόσο η συγκεκριμένη εξέλιξη θα επηρεάσει τη διεξαγωγή του αγώνα, ο οποίος παραμένει προγραμματισμένος για το μεσημέρι του Σαββάτου (10/10).
Σημειώνεται ότι η αποστολή του Πανθρακικού βρίσκεται ήδη στην Αθήνα από το πρωί της Παρασκευής (09/10), ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση ή αντίδραση από την Athens Kallithea ή τη διοργανώτρια αρχή σχετικά με το ζήτημα που έχει προκύψει.