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Super League 2: Στον… αέρα το Athens Kallithea – Πανθρακικός λόγω κινητοποίησης στο «Ελ Πάσο»

Οι εργαζόμενοι του Δήμου Καλλιθέας έχουν ανακοινώσει απεργιακή κινητοποίηση για το Σάββατο (10/10), με το δημοτικό στάδιο να παραμένει κλειστό κι ως εκ τούτου υπάρχει ερωτηματικό, όσον αφορά στην αναμέτρηση της Athens Kallithea με τον Πανθρακικό, για τη Super League 2.

Super League 2: Στον… αέρα το Athens Kallithea – Πανθρακικός λόγω κινητοποίησης στο «Ελ Πάσο»
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Απρόοπτο έχει προκύψει ενόψει της αναμέτρησης της Athens Kallithea με τον Πανθρακικό για την 6η αγωνιστική της Super League 2, η οποία είναι προγραμματισμένη για τo μεσημέρι (15:00) του Σαββάτου (10/10).

Συγκεκριμένα, εργαζόμενοι του Δήμου Καλλιθέας έχουν προαναγγείλει απεργιακή κινητοποίηση, ανακοινώνοντας πως το δημοτικό στάδιο της πόλης, το γνωστό «Ελ Πάσο», θα παραμείνει κλειστό.

Η Συλλογικότητα Εργαζομένων Δήμου Καλλιθέας «Εκτός των Τειχών» δημοσίευσε σχετική αφίσα, στην οποία αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Έξω οι καουμπόηδες από το Ελ Πάσο,

Κάτω τα χέρια σας από τους εργαζομένους του Δήμου

Το Σάββατο 10/10/26 με απόφαση του Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμου Καλλιθέας

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟ».

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Προς το παρόν, δεν έχει ξεκαθαρίσει κατά πόσο η συγκεκριμένη εξέλιξη θα επηρεάσει τη διεξαγωγή του αγώνα, ο οποίος παραμένει προγραμματισμένος για το μεσημέρι του Σαββάτου (10/10).

Σημειώνεται ότι η αποστολή του Πανθρακικού βρίσκεται ήδη στην Αθήνα από το πρωί της Παρασκευής (09/10), ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση ή αντίδραση από την Athens Kallithea ή τη διοργανώτρια αρχή σχετικά με το ζήτημα που έχει προκύψει.

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