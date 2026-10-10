ΑΕΚ - ΟΦΗ: Το δίλημμα του Νίκολιτς για τον παρτενέρ του Γιόβιτς | Η πιθανή «κιτρινόμαυρη» ενδεκάδα

Η ΑΕΚ επιστρέφει στην αγωνιστική δράση, υποδεχόμενη τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια (10/10, 19:30), πριν από τα δύο μεγάλα παιχνίδια στην Αγγλία, κόντρα Σαχτάρ και τη Μάντσεστερ Σίτι για το Champions League.

Για τον Μάρκο Νίκολιτς, ωστόσο, αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο το ματς του Σαββάτου, κάτι που έχει ξεκαθαρίσει και στους ποδοσφαιριστές του.

Ο Σέρβος τεχνικός γνωρίζει ότι ο ΟΦΗ είναι ένας αντίπαλος που έχει δυσκολέψει την «Ένωση» και περιμένει από την ομάδα του να παρουσιάσει ξανά το κυριαρχικό πρόσωπο που δείχνει στη Νέα Φιλαδέλφεια. Παράλληλα, ζητούμενο είναι η ΑΕΚ να μεταφέρει την ίδια εικόνα κι εκτός έδρας, καθώς στο ξεκίνημα της σεζόν παρουσιάζει διαφορετικό πρόσωπο μακριά από το γήπεδό της, έχοντας αφήσει βαθμούς στις εξόδους της. Στο αγωνιστικό σκέλος, τα προβλήματα παραμένουν γνωστά, με τους Στρακόσα και Βάργκα να πλησιάζουν στην επιστροφή τους, ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Ζούμπκοφ.

Το ΑΕΚ – ΟΦΗ είναι προγραμματισμένο για τις 19:30 και θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 1 League

Οι σκέψεις κι η πιθανή ενδεκάδα

Το βασικό ερωτηματικό στα πλάνα του Νίκολιτς αφορά στον ποδοσφαιριστή που θα καλύψει το κενό του Βάργκα και θα πλαισιώσει τον Λούκα Γιόβιτς στην κορυφή της επίθεσης. Ο προπονητής της ΑΕΚ εξετάζει τις λύσεις του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς και του Αμπουμπακαρί Κοϊτά, με την τελική του απόφαση να επηρεάζει και τις επιλογές στις πτέρυγες.

Στην περίπτωση που προτιμηθεί ο Γκατσίνοβιτς για τον ρόλο πίσω από τον Γιόβιτς, μια επιλογή που είχε δουλευτεί και στην προετοιμασία, ο Κοϊτά αναμένεται να αγωνιστεί στην αριστερή πλευρά. Αντίθετα, εφόσον ο τελευταίος πάρει θέση δίπλα στον Σέρβο επιθετικό, ο Ζοάο Μάριο θα μετακινηθεί αριστερά, με τον Λόβρο Μάγιερ να διατηρείται στη δεξιά πλευρά, στον υβριδικό ρόλο που έχει αναλάβει. Ο Ζίνι δεν φαίνεται να βρίσκεται στις βασικές επιλογές, καθώς θα έχει στη διάθεσή του μόλις μία προπόνηση με την ομάδα.

Στις υπόλοιπες θέσεις, οι επιλογές είναι πιο ξεκάθαρες. Ο Μπρινιόλι αναμένεται να βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με τους Ρότα, Πήλιο, Ρέλβας και Μουκουντί να αποτελούν την τετράδα της άμυνας. Στον άξονα, οι Μαρίν και Βιτάλις έχουν τον πρώτο λόγο για τις δύο θέσεις στη μεσαία γραμμή.

Ο Νίκολιτς δεν αναμένεται να προχωρήσει σε πολλές αλλαγές, με την ενδεκάδα κόντρα στον ΟΦΗ να δίνει σε μεγάλο βαθμό και μια εικόνα για τον βασικό κορμό που θα χρησιμοποιήσει στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ. Η διατήρηση αρκετών ίδιων προσώπων θα επιτρέψει στους ποδοσφαιριστές να αποκτήσουν αγωνιστικό ρυθμό ενόψει της ευρωπαϊκής αναμέτρησης.