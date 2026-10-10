Αστέρας AKTOR - Ατρόμητος: Ψάχνουν νίκη «ανάσα» Αρκάδες και Περιστεριώτες

Ο Αστέρας AKTOR υποδέχεται τον Ατρόμητο στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» για την 6η αγωνιστική της Super League (10/10, 19:30), σε μια αναμέτρηση όπου η νίκη αποτελεί επιτακτική ανάγκη και για τις δύο ομάδες.

Αμφότερες παραμένουν χωρίς «τρίποντο» στο πρωτάθλημα, μετρώντας από 2 βαθμούς (0-2-3), και αναζητούν το αποτέλεσμα που θα αλλάξει τη βαθμολογική και ψυχολογική τους κατάσταση.

Η πρόσφατη διακοπή για τις εθνικές ομάδες λειτούργησε ως ευκαιρία «μίνι προετοιμασίας» για Αρκάδες και Περιστεριώτες. Γιώργος Αντωνόπουλος και Ντούσαν Κέρκεζ είχαν την ευκαιρία να δουλέψουν εντατικά με τους παίκτες τους.

Από τη μία, στο στρατόπεδο των Αρκάδων, η εικόνα πριν τη διακοπή παρουσίαζε ανοδικές τάσεις, καθώς απέσπασαν ισοπαλία από την ΑΕΚ (1-1) στην Τρίπολη, ενώ άγγιξαν το διπλό στο Ηράκλειο απέναντι στον ΟΦΗ (2-2), χάνοντας τη νίκη στις καθυστερήσεις.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Έλληνας τεχνικός δεν υπολογίζει στον τραυματία Σίλβα, ωστόσο η επιστροφή των Δεληγιαννίδη και Χατζηεμμανουήλ προσφέρει επιπλέον λύσεις και βάθος στο ρόστερ.

Από την άλλη πλευρά, οι Περιστεριώτες προέρχονται από την εντός έδρας ήττα από την Κηφισιά (1-2) και ψάχνουν άμεση αντίδραση. Τα ευχάριστα για τον Ντούσαν Κέρκεζ αφορούν την ενσωμάτωση των διεθνών Μουτουσαμί, Πνευμονίδη και Μάγκνουσον, οι οποίοι επέστρεψαν χωρίς προβλήματα και τέθηκαν κανονικά στη διάθεσή του για τη μάχη στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Η ώρα και το κανάλι

Η σέντρα στην Τρίπολη είναι προγραμματισμένη στις 19:30 και η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά μέσω του Novasports Prime.