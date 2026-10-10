GBL: Στην Πάτρα ο Παναθηναϊκός AKTOR, ξεχωρίζει το Άρης -–ΑΕΚ

Η EuroLeague δίνει… σκυτάλη στην Greek Basketball League, με τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος να διεξάγεται αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο Παναθηναϊκός AKTOR, μετά την εμφατική νίκη και εμφάνιση κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, βρίσκεται στην Πάτρα για το ματς με τον Προμηθέα.

Εκεί θα έχει και την υποστήριξη των φιλάθλων του, όπως συμβαίνει πάντα στις αναμετρήσεις της Αχαϊκής πρωτεύουσας. Σε μια αναμέτρηση η οποία πρέπει να είναι ταυτόχρονα διαχείριση της κόπωσης που υπάρχει από το ματς πριν 48 ώρες, αλλά και για αυτό που ακολουθεί μετά από 3 μέρες. Βλέπετε την Τρίτη (13/10) το «τριφύλλι» δοκιμάζεται στο Βελιγράδι κόντρα στην Παρτίζαν, στη δεύτερη διαβολοβδομάδα της EuroLeague.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν θα έχει τον Γκραντ, πέρα από τους Σλούκα και Ναν. Εκτός αναμένεται να είναι και ο Χουάντσο. Αντίθετα, διαθέσιμος είναι ο Φαλ που μπήκε στην 8άδα των ξένων.

Το τζάμπολ στο ματς της Πάτρας είναι προγραμματισμένο για τις 19:00. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το ΣΠΟΡ FM TV2.

Στη Θεσσαλονίκη το ενδιαφέρον

Η αναμέτρηση που ξεχωρίζει, είναι αυτή του Άρη με την ΑΕΚ. Στο «Nick Galis Hall» οι δύο «κιτρινόμαυροι» Θεσσαλονίκης και Αθήνας, θα «μονομαχήσουν» για τη νίκη.

Η ΑΕΚ στην πρεμιέρα είχε επικρατήσει 91-70 επί του Αμαρουσίου, ενώ ο Άρης ψάχνει την πρώτη νίκη του, μετά την ήττα-σοκ, με 74-68 από την Καρδίτσα στη θεσσαλική πόλη.

Η αναμέτρηση αρχίζει στις 17:30, με τηλεοπτική μετάδοση από τον ΣΚΑΪ και το ΣΠΟΡ FM TV1.

Το Περιστέρι υποδέχεται τον Ηρακλή, στο «Ανδρέας Παπανδρέου» στις 15:00. Μία ώρα μετά (16:00) αρχίζουν δύο αγώνες, το Μαρούσι-Μύκονος και το ΠΑΟΚ-Δόξα Λευκάδας. Το ματς του «Δικεφάλου» θα είναι κεκλεισμένων των θυρών. Τέλος, στις 17:00 η Καρδίτσα αντιμετωπίζει τους Vikos Falcons.

GBL – 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο, 10 Οκτωβρίου

15:00 Περιστέρι-Ηρακλής ΣΠΟΡ FM TV1

16:00 Μαρούσι-Μύκονος ΣΠΟΡ FM TV2

16:00 ΠΑΟΚ-Δόξα Λευκάδας (κεκλεισμένων των θυρών) ΣΠΟΡ FM TV3

17:00 Καρδίτσα-Vikos Falcons ΣΠΟΡ FM TV4

17:30 Άρης-ΑΕΚ ΣΚΑΪ / ΣΠΟΡ FM TV1

19:00 Προμηθέας Πατρών-Παναθηναϊκός AKTOR ΣΠΟΡ FM TV2

Κυριακή, 11 Οκτωβρίου

13:00 Ολυμπιακός-Κολοσσός Ρόδου (κεκλεισμένων των θυρών) ΣΠΟΡ FM TV1