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Ιταλία: «Κλείδωσαν» οι εκλογές της Ομοσπονδίας - Τότε θα διεξαχθούν

Η απόφαση έγινε γνωστή λίγες ημέρες μετά την υπαγωγή της FIGC στην εποπτεία της Ιταλικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Ιταλία: «Κλείδωσαν» οι εκλογές της Ομοσπονδίας - Τότε θα διεξαχθούν
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Νέα σελίδα καλείται να ανοίξει η Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, καθώς ορίστηκε για τις 14 Δεκεμβρίου η Γενική Συνέλευση που θα αναδείξει τον επόμενο πρόεδρό της.

Η απόφαση έγινε γνωστή την Παρασκευή (9/10), λίγες ημέρες μετά την υπαγωγή της FIGC στην εποπτεία της Ιταλικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Πρόκειται για τη δεύτερη εκλογική διαδικασία που διεξάγεται στην ομοσπονδία μέσα στο 2026, σε μια περίοδο έντονης διοικητικής αστάθειας.

Η φετινή χρονιά έχει εξελιχθεί ιδιαίτερα δύσκολα για το ιταλικό ποδόσφαιρο, καθώς η αποτυχία της «Σκουάντρα Ατζούρα» να εξασφαλίσει την παρουσία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο για τρίτη διαδοχική φορά ήρθε να προστεθεί στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η διοίκηση της FIGC.

Τον περασμένο Ιούνιο, ο Τζοβάνι Μαλαγκό είχε εκλεγεί στην προεδρία, παίρνοντας τη θέση του Γκαμπριέλε Γκραβίνα, ο οποίος είχε αποχωρήσει μετά τον αποκλεισμό της Ιταλίας από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη στα ευρωπαϊκά play-offs για το Μουντιάλ του 2026. Ωστόσο, η διαδικασία της εκλογής του Μαλαγκό βρέθηκε γρήγορα στο επίκεντρο αμφισβήτησης, καθώς διαπιστώθηκε πως δεν διέθετε το απαιτούμενο δελτίο FIGC κατά τη διάρκεια της συνέλευσης.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε την CONI να παρέμβει την Τρίτη (6/10), θέτοντας την ομοσπονδία υπό εποπτεία. Παράλληλα, ο Μαλαγκό ορίστηκε έκτακτος επίτροπος, παραμένοντας ουσιαστικά στο τιμόνι του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Ο πρώην πρόεδρος της CONI, αλλά και της οργανωτικής επιτροπής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο-Κορτίνα 2026, θεωρείται αυτή τη στιγμή το μεγάλο φαβορί για τη νέα εκλογική διαδικασία. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να είναι και ο μοναδικός υποψήφιος που θα διεκδικήσει την προεδρία στις 14 Δεκεμβρίου.

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