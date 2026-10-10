EuroLeague Βαθμολογία: Κορυφή ο αήττητος Παναθηναϊκός AKTOR, στο 3-1 ο Ολυμπιακός
Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία μετά την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης και πριν τη δεύτερη «διαβολοβδομάδα».
Η 4η… στροφή της EuroLeague ολοκληρώθηκε με τις νίκες Ολυμπιακού, Ζαλγκίρις Κάουνας και Μπεσίκτας. Η επικράτηση της αγωνιστικής ήταν φυσικά αυτή του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.
Με τα αποτελέσματα αυτά, οι μόνες αήττητες ομάδες στην EuroLeague, είναι οι «πράσινοι» και η Βαλένθια. Το «τριφύλλι» στην κορυφή και στη δεύτερη θέση οι Ισπανοί. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Ολυμπιακός που έφτασε στο 3-1, ρεκόρ στο οποίο βρίσκονται η Φενέρ και η Παρτίζαν.
Πλέον, ακολουθεί η δεύτερη «διαβολοβδομάδα», με την πρώτη υποχρέωση των ελληνικών ομάδων να είναι δύσκολα εκτός έδρας ματς. Ο Παναθηναϊκός στο Βελιγράδι με την Παρτίζαν και ο Ολυμπιακός στην Ισπανία με τη Βαλένθια.
EUROLEAGUE – 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου
Παρί (Γαλλία)-Βιλερμπάν (Γαλλία) 96-98
Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου
Παναθηναϊκός AKTOR-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 92-74
Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 58-77
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 97-79
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 87-94
Βαλένθια (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 93-82
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Παρτιζάν (Σερβία) 86-76
Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου
Ολυμπιακός-Αναντολού Εφές (Τουρκία) 89-66
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία) 81-88
Μπασκόνια (Ισπανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία) 84-92
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 4-0
Βαλένθια 4-0
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3-1
Φενέρμπαχτσε 3-1
Παρτιζάν 3-1
Ερυθρός Αστέρας 2-2
Μπεσίκτας 2-2
Ζάλγκιρις Κάουνας 2-2
Μπαρτσελόνα 2-2
Βίρτους Μπολόνια 2-2
Χάποελ Τελ Αβίβ 2-2
Ντουμπάι 2-2
Βιλερμπάν 2-2
Ρεάλ Μαδρίτης 1-3
Αναντολού Εφές 1-3
Παρί 1-3
Μπάγερν Μονάχου 1-3
Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-3
Μπασκόνια 1-3
Αρμάνι Μιλάνο 1-3
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5η)
Βιλερμπάν (Γαλλία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
Μπασκόνια (Ισπανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Βαλένθια (Ισπανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)
Παρτιζάν (Σερβία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπεσίκτας (Τουρκία)
Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
Παρί (Γαλλία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)