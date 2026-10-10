EuroLeague Βαθμολογία: Κορυφή ο αήττητος Παναθηναϊκός AKTOR, στο 3-1 ο Ολυμπιακός

Η 4η… στροφή της EuroLeague ολοκληρώθηκε με τις νίκες Ολυμπιακού, Ζαλγκίρις Κάουνας και Μπεσίκτας. Η επικράτηση της αγωνιστικής ήταν φυσικά αυτή του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Με τα αποτελέσματα αυτά, οι μόνες αήττητες ομάδες στην EuroLeague, είναι οι «πράσινοι» και η Βαλένθια. Το «τριφύλλι» στην κορυφή και στη δεύτερη θέση οι Ισπανοί. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Ολυμπιακός που έφτασε στο 3-1, ρεκόρ στο οποίο βρίσκονται η Φενέρ και η Παρτίζαν.

Πλέον, ακολουθεί η δεύτερη «διαβολοβδομάδα», με την πρώτη υποχρέωση των ελληνικών ομάδων να είναι δύσκολα εκτός έδρας ματς. Ο Παναθηναϊκός στο Βελιγράδι με την Παρτίζαν και ο Ολυμπιακός στην Ισπανία με τη Βαλένθια.

EUROLEAGUE – 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου

Παρί (Γαλλία)-Βιλερμπάν (Γαλλία) 96-98

Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου

Παναθηναϊκός AKTOR-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 92-74

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 58-77

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 97-79

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 87-94

Βαλένθια (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 93-82

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Παρτιζάν (Σερβία) 86-76

Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου

Ολυμπιακός-Αναντολού Εφές (Τουρκία) 89-66

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία) 81-88

Μπασκόνια (Ισπανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία) 84-92

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 4-0

Βαλένθια 4-0

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3-1

Φενέρμπαχτσε 3-1

Παρτιζάν 3-1

Ερυθρός Αστέρας 2-2

Μπεσίκτας 2-2

Ζάλγκιρις Κάουνας 2-2

Μπαρτσελόνα 2-2

Βίρτους Μπολόνια 2-2

Χάποελ Τελ Αβίβ 2-2

Ντουμπάι 2-2

Βιλερμπάν 2-2

Ρεάλ Μαδρίτης 1-3

Αναντολού Εφές 1-3

Παρί 1-3

Μπάγερν Μονάχου 1-3

Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-3

Μπασκόνια 1-3

Αρμάνι Μιλάνο 1-3

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5η)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Βαλένθια (Ισπανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

Παρτιζάν (Σερβία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Παρί (Γαλλία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)